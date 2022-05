Isola dei Famosi, tutti contro Maria Laura De Vitis: ''Ci sta marciando, para***a''

Gossip TV

I naufraghi de L'Isola dei Famosi temono che Maria Laura De Vitis stia approfittando della situazione per fare scena.

I naufraghi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi hanno un brutto sospetto a proposito della sincerità di Maria Laura De Vitis. Appurato che la concorrente sia descritta da tutti come una persona fondamentalmente buona, il dubbio rimane sulla sua tattica di gioco, che sembra essere improntata sul descriversi come isolata dal gruppo e in estrema difficoltà.

Isola dei Famosi, nessuno crede a Maria Laura De Vitis

L’ingresso di Maria Laura De Vitis nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato accolto con sospetto dai naufraghi. Il fatto che la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show si sia dimostrata immediatamente interessata ad Alessandro Iannoni, al punto da corteggiarlo nonostante fosse stata ostacolata da Carmen Di Pietro, ha messo tutti in allarma e i concorrenti hanno iniziato ad accusare Maria Laura di giocare di strategia. Così, sebbene nessuno abbia mai indicato la naufraga come una persona cattiva e manipolatrice, tutti hanno preso le distanze per osservare meglio le sue prossime mosse, finendo per fare il suo nome alle Nomination settimanali.

Maria Laura è crollata in lacrime ma Nicolas Vaporidis non ha gradito, affermando che la naufraga ha atteso che il gruppo fosse riunito per farsi compatire, invitandola ad essere più onesta e trasparente nelle proprie reazioni. Mentre viene rivelata la verità sulla situazione sentimentale di Maria Laura, che sembra essere impegnata da più di un anno con un noto rapper, Nicolas torna a parlare di quanto accaduto insieme a Pamela Petrarolo.

“È giovane, certe cose le sta imparando e il beneficio del dubbio per l’età te lo diamo, perché poi è una persona buona. Solo che questo non le serve non penso che l’aiuti, iio spero che abbia capito l’intenzione. Sei obbligato a prendere una posizione in quel momento, che non è a suo favore. Non ha bisogno di queste ostentazioni, è bella così come è… Sembra che ci stia marciando”.

Pamela si è detta d’accordo, ammettendo aver avuto la medesima sensazione sul conto di Maria Laura. Certo, anche la naufraga giustifica tutto con l’età ma non si può non sospettare dopo gli ultimi avvenimenti, dato che seppur giovane è ormai abituata ai contesti televisivi grazie alle sue esperienze pregresse.

