Isola dei Famosi, tutti contro Floriana Secondi: ''Quando parla, me ne vado''

Jovana Djordjevic si lamenta di Floriana Secondi, che sembra avere ben pochi fan a L’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi, dopo diverse candidature bocciate, è finalmente riuscita a realizzare i sogno di sbarcare in Honduras in veste di concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi. I naufraghi, tuttavia, sembrano ben lontani dall’essere felici per la presenza dell’ex gieffina, giudicata fin troppo brusca nei modi.

Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic contro Floriana

Personalità spumeggiante e zero peli sulla lingua, Floriana Secondi ha finalmente fatto il suo ingresso nel cast de L’Isola dei Famosi, dopo aver tentato per lungo tempo di essere notata da Ilary Blasi. L’ex gieffina è nota al pubblico di Canale5 per la sua esuberanza e per i suoi modi, talvolta fin troppo bruschi ma sempre schietti. Floriana è finita in coppia con Antonio Zequila, e la loro relazione non va di certo a gonfie vele, complice l’abisso caratteriale che li contraddistingue.

Ma l’attore partenopeo non è l’unico ad aver provato un certo fastidio per la naufraga. Anche Jovana Djordjevic non apprezza Secondi e si dice già stufa al pensiero di dover nuovamente interagire con lei. Prima di dormire al fianco di Roger Balduino, il suo compagno di viaggio fino a nuovo ordine, Jovana si sfoga e ammette: “So già che c’è qualcuno che ride di me, ed è Floriana… Sono sicura. Però ride bene chi ride per ultimo. Io non litigo con nessuno, se tu non mi tocchi, io non ti tocco. Lei è molto difficile da gestire, quando lei parla non ce la faccio e me ne vado. Non sono abituata al modo in cui parla”.

La modella non riesce proprio a digerire Floriana, tanto da confessare di essere felice del fatto che mancano ancora diverse ore alla diretta prima di doverla rivedere. Effettivamente, la lamentela di Jovana si è unisce a quella di altri naufraghi che, in modo opposto, cercando di far capire a Floriana che in Honduras è meglio riservare qualche constatazione infelice per sé stessi. Nel frattempo, sono state svelate nuove e sexy naufraghe pronte ad unirsi al cast.

