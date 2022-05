Isola dei Famosi, tutta la delusione di Lory Del Santo: ''Non si distinguono gli amici''

Gossip TV

Lory Del Santo furiosa con Roger Balduino dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi.

C’è maretta a L’Isola dei Famosi. Dopo aver conquistato il titolo di leader, Roger Bladuino ha spedito Lory Del Santo in Nomination, lasciando l’amaro in bocca alla naufraga che si è sfogata duramente. Anche il compagno Marco Cucolo ha qualcosa da rimproverare ai leader della settimana, soprattutto a Guendalina Tavassi che ha fatto il suo nome senza farsi troppe remore.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Roger Balduino

È ancora lungo il cammino dei naufraghi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e sembra che le polemiche non siano mai sufficientemente poche. Nel corso dell’ultima puntata Roger Balduino, che ha fatto infuriare Estefania Bernal, ha conquistato la collana di leader e ha spedito, senza troppe cerimonie, Lory Del Santo in Nomination. Il gesto del naufrago non è piaciuto a nessuno, neppure a Laura Maddaloni che si è lamentata di Roger con Estefania, esterrefatta davanti alla scelta della sua dolce metà, dal momento che tutti loro sono molto legati a Marco Cucolo e fare il nome dell’attrice equivale a fare un torto al collega. Nella notte, Lory si è sfogata con durissime parole contro Roger.

“È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te. Una cosa è certa nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Potremmo essere affogati nella notte dai presunti amici”.

Grandi delusioni anche per Cucolo che si è visto nominare da Guendalina Tavassi, con la scusa che il loro rapporto si sarebbe logorato negli ultimi tempi, da quando Marco ha smesso di rivolgerle parola in modo spontaneo. Il naufrago, piuttosto offeso e alterato, ha spiegato: “Sono cambiato, siamo amici, eravamo nello stesso gruppo, tu voti lei, ti abbiamo fatto diventare noi leader la volta scorsa con i voti, io, lei, Laura e Blind”.

Insomma, a L’Isola dei Famosi è un tutti contro tutti, tanto che anche tra i due leader sembra esserci una seria competizione. Guendalina, infatti, ha accusato Balduino di non essere adatto al ruolo e di voler cercare di prendere in giro il suo gruppo, ottenendo più cibo del dovuto per il suo.

