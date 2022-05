Isola dei Famosi, Estefania Bernal reagisce malissimo alla lettera di Roger Balduino (VIDEO)

Gossip TV

Dopo diversi giorni trascorsi separati, Estefania e Roger potrebbero presto dirsi addio a L’Isola dei Famosi.

L’amore non è bello se non è litigarello ma cosa resta se dell’amore c’è solamente la mera impressione di sé stesso? Le liti, chiaramente le liti come quelle che attenderanno Estefania Bernal e Roger Balduino durante il loro futuro incontro. La naufraga, pur avendo ricevuto una lettera dal bellissimo modello durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, è rimasta impassibile e ha ammesso di aver qualcosa da rimproverare a Roger.

Isola dei Famosi, Estefania pronta a chiudere con Roger?

A L’Isola dei Famosi, sin dai primi giorni in Honduras, è nata una simpatia particolare tra Estefania Bernal e Roger Balduino, che si è trasformata ben presto in un vero e proprio flirt. Ilary Blasi, che adora mettere in difficoltà i suoi concorrenti, ha spezzato l’idillio romantico mettendo Roger davanti all’evidenza del suo rapporto mai realmente concluso con l’ex Beatriz Marino, invitando la brasiliana a sbarcare come naufraga per un confronto diretto, proprio mentre Estefania è stata relegata a Playa Sgamada, non potendo così tenere d’occhio Balduino e Beatriz. Nel corso dell’ultima puntata, Blasi ha raccontato che Roger ha trasgredito al regolamento, approfittando di carta e penna sottratte al medico, per scrivere alla sua Estefania e, presa da un momento di romanticismo, ha fatto recapitare il biglietto alla modella. La sua reazione, tuttavia, è stata ben diversa da quella che tutti si sarebbero aspettati.

“Ilary ho letto tutto il bigliettino, ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha appena raccontato delle cose che non mi sono piaciute affatto - riporta Biccy - Roger ha fatto un paio di movimenti brutti che non vanno bene e non mi sono piaciuti […] Poi c’è il discorso della sua ex, devo parlare ancora con lui. Infatti sono venuta qui su Playa Sgamada senza la collana che mi ha regalato Roger. Un paio di discorsi che ha fatto a Beatriz non mi sono piaciuti. Quindi adesso staremo a vedere. Tutto può cambiare in amore, qui tutto può succedere”.

Estefania si è mostrata decisamente furiosa con Roger, che ignaro di tutto si è preso una bella strigliata per il suo gesto avventato. Effettivamente, il modello si è mostrato molto indeciso su Beatriz e Bernal, ammettendo di non poter parlare d’amore con la collega naufraga e di essere ancora molto legato alla sua ex, per la quale è impossibile non provare attrazione fisica. Insomma, alla luce di ciò, non vediamo l’ora di assistere al confronto tra Roger e Estefania!

