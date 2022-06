Isola dei Famosi, torna il sereno tra Nick, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: "Abbiamo esagerato"

Gossip TV

Arriva il tanto atteso confronto a L'Isola dei Famosi tra Nick, Carmen e Nicolas.

A L'Isola dei Famosi è arrivato il tanto atteso confronto tra Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Dopo le tensioni degli ultimi giorni nati a causa del cibo, i tre naufraghi hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e continuare la loro esperienza in Honduras insieme.

Il confronto tra Nick, Carmen e Nicolas a L'Isola dei Famosi

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi è andato in onda il chiarimento tra Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. A fare il primo passo e cercare di far pace è stata la mamma dell'ex naufrago Alessandro Iannoni che, parlando con il cantante de I Cugini di Campagna, ha confessato:

Mi vengono le lacrime agli occhi a ripensarci Nick, ci conosciamo da tanti anni. Ci sono rimasta male, mi hai fatto stare male. La mia era una battuta - ha dichiarato Carmen provocando la reazione di Nick, che l'ha abbracciata - Mi sono stranito perché ho caricato tutto lo stress della giornata. Abbiamo sbagliato, esageriamo sempre, questa è la fame.

Dopo Carmen, anche Nicolas ha raggiunto Nick per far pace. I due naufraghi de L'Isola dei Famosi si sono lasciati andare in un lungo abbraccio e stretti la mano, pronti a continuare questa avventura insieme più forti di prima:

Ieri fuoco e fiamme, oggi tutti amici, ci sono rimasto. Stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato, anche io ho ammesso la cosa, e questa mattina siamo più amici di prima, anche con Carmen.

