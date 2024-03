Isola dei Famosi, svelati cinque nuovi naufraghi

Gossip TV

Nel cast della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi si aggiungono altri cinque concorrenti tra cui una nota sportiva italiana. A svelarlo in anteprima, il portale di TvBlog.

"Possiamo poi anticiparvi la presenza ne L’isola dei famosi 2024 della schermitrice Valentina Vezzali . Proprio un mese fa la Vezzali ha compiuto 50 anni. Già a 15 anni ha iniziato a vincere ed è scesa dalla pedana quando di anni ne aveva 42, dopo aver vinto di tutto. Ha vinto ai Giochi olimpici nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo; più 16 ori mondiali e 13 europei. E’ stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi (da marzo 2021 a ottobre 2022) nel complicatissimo periodo post-Covid."

Oltre alla Vezzali, il portale ha svelato altri tre nomi pronti alla lunga e faticosa avventura in Honduras: la rapper Beba, al secolo Roberta Lazzerini, l’attore palermitano Francesco Benigno, la showgirl Greta Zuccarello e l’attrice Maitè Yanes .