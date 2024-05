Isola dei Famosi: svelata la data della finale

Gossip TV

Annunciato il giorno della finale della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

La decima puntata de L'Isola dei Famosi, trasmessa lo scorso mercoledì, ha registrato solo il 12% di share, coinvolgendo appena 1.687.000 spettatori: cifre che rappresentano il punto più basso mai raggiunto nei 18 anni di storia del programma.

Isola 2024: svelata la data della finalissima

Questa 18esima edizione, che vede per la prima volta Vladimir Luxuria al timone affiancato da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno in Honduras, ha visto un calo significativo, perdendo un milione di spettatori e l'8% di share nel corso delle dieci puntate trasmesse. Si tratta di un vero e proprio disastro in termini di ascolti. Tuttavia, questo crollo non sembra essere sufficiente per costringere gli organizzatori a interrompere anticipatamente il reality show. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Twitter, la finale è infatti ancora programmata per domenica 9 giugno, sempre in prima serata su Canale 5.

#Isola finale domenica 9 giugno . Ufficiale. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 24, 2024

In una recente ntervista rilasciata a Novella 2000, Vladimir Luxuria ha raccontato della sua avventura alla guida de "L'Isola dei Famosi", dopo aver partecipato al programma come naufraga, opinionista e inviata. Nel 2008, Vladimir ha partecipato al reality show come concorrente, vincendo quella stessa edizione che ha segnato anche il debutto televisivo della showgirl argentina Belen Rodriguez. Questa nuova avventura al timone dell'adventure game prodotto da Banijay Italia sembra portare fortuna alla 58enne di Foggia, già nota per il suo impegno come attivista e per essere stata deputata nella XV legislatura durante il governo Prodi II. Oltre a ciò, Luxuria è anche una scrittrice, attrice, cantante e drammaturga, dimostrando di avere numerose passioni e talenti.

Nella diciottesima edizione de "L'Isola dei Famosi", Vladimir Luxuria ha fatto il suo debutto come conduttrice televisiva. Quando le è stato chiesto di auto-valutare la sua performance al timone del reality show, Luxuria ha risposto:

"6+ sarebbe falsa modestia. Quindi 7."

