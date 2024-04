Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli interessata a Joe Bastianich? Lei punge: "Non è abbastanza ricco"

Gossip TV

Durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, è emerso un rumor di un interesse amoroso da parte di Sonia Bruganelli per Joe Bastianich. Ma ecco come ha risposto l'opinionista!

Mentre nella nuova puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, lunedì 15 aprile, su Canale5, sono aumentati gli infortuni tra i naufraghi e il cast sembra ridursi a causa del contagio da Covid-19 che ha colpito altri concorrenti, Sonia Bruganelli ha risposto con la sua solita ironia a un'insinuazione su un probabile interesse per Joe Bastianich.

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli interessata a Joe Bastianich? La sua risposta pungente!

Al momento delle nomination, tra Sonia Bruganelli e Matilde Brandi c'è stato un piccolo diverbio con la naufraga che ha punto l'opinionista chiedendole se, per caso non avesse un interesse nei confronti di Joe Bastianich. La discussione è nata quando, al momento delle nomination, Matilde Brandi si è ritrovata a dialogare con Bruganelli, in collegamento dallo studio di Canale5.

Prima di pronunciare il nome del naufrago nominato, Matilde ha voluto precisare che Joe Bastianich non è stato per nulla sgarbato o disinteressato con lei, ma durante una prova hanno collaborato. Poi ha lanciato la sua frecciatina:

"Voglio aggiungere questa cosa, ma non per polemica. Vi vedrei bene insieme!"

Sonia Bruganelli, però, ha ammesso subito che da parte sua non c'era alcun interesse: "Non è abbastanza ricco, Matilde, non ci faccio niente". Su questo scambio di battute è intervenuta anche Vladimir Luxuria che non ha nascosto l'ironia:

"Quest'isola è diventata un'agenzia matrimoniale?!"

Isola dei Famosi, Joe Bastianich è il favorito per la vittoria?

L'ex giudice di Masterchef Joe Bastianich è tra i concorrenti più apprezzati del reality e tra i papabili vincitori di questa edizione de L'Isola dei Famosi. Il naufrago, infatti, sembrerebbe aver deciso di vivere questa esperienza in Honduras un po' in solitaria, come lamentato anche da vari concorrenti. Tuttavia, il suo atteggiamento non è nuovo a chi lo ha seguito per anni nelle varie edizioni del cooking show.

E sulla sua natura solitaria, Bastianich non si è nascosto, ammettendo che preferisce la solitudine ai rapporti vuoti e senza sostanza. E, infatti, a Luxuria ha ammesso candidamente:

"Se penso che perdo tempo a parlare con te, preferisco stare da solo. Il mio tempo è prezioso. Quello che hanno detto è corretto, io sono così. Pane e salame, roba vera"

A queste parole, Sonia Bruganelli ha dato ragione al naufrago, ammettendo di apprezzare il suo modo di pensare: da qui l'insinuazione di Matilde Brandi su un possibile interesse per il giudice, poi opportunatamente smentito.

