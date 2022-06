Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma sparano a zero sui naufragni del reality show

Gossip TV

Soleil e Vera sui naufraghi de L'Isola dei Famosi: "Ecco chi è il più rosicone e la più doppiogiochista".

Cresce l'attesa per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 6 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Una diretta davvero scoppiettante, ricca di colpi di scena, che vedrà lo sbarco in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma.

L'attacco di Soleil Sorge e Vera Gemma prima dello sbarco a L'Isola dei Famosi

Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte a sbarcare sull'isola e creare un pò di scompiglio tra i concorrenti. A poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, le due nuove naufraghe hanno deciso di vuotare il sacco e dire la loro sui naufraghi ancora in gioco. Intervistate dagli autori del reality show condotto da Ilary Blasi, Soleil e Vera hanno confessato:

Chi è il più rosicone? Edoardo Tavassi. Lui scherza con tutti, però poi non gli si può dire niente - ha dichiarato Gemma seguita dalla Sorge - Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… e daje, bro! Carmen Di Pietro è la più doppiogiochista perché finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!

Leggi anche Alessandro Iannoni a ruota libera sui naufraghi de L'Isola

Soleil e Vera hanno poi continuato decretando il nome del naufrago più inutile e quello più sincero:

Uuufff, quanti! Nick Luciani, Pamela Petrarolo, Marco Cucolo… chi più ne ha più ne metta! Il più onesto? Nicolas Vaporidis - ha chiosato la giovane influencer seguita da Vera - No, vabbè, Luca non è tanto inutile perché è un bel vedere! Se non altro è utile per gli occhi! La più onesta? Lory Del Santo. La lingua più avvelenata in Honduras? Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.