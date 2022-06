Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, rivela il naufrago più antipatico e confessa la cotta per Marialaura

Gossip TV

Ospite a Casa Chi, Alessandro Iannoni, tra protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras.

Reduce dalla sua avventura all'Isola dei Famosi 16, Alessandro Iannoni, ospite a Casa Chi, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua esperienza in Honduras come naufrago, dei suoi ex compagni di avventura e dei recenti rumors che lo vedrebbero come nuovo tronista nel dating show di Uomini e Donne.

Il figlio di Carmen di Pietro, tornato in Italia, si è accorto dell'affetto e del sostegno del pubblico e naturalmente, ne è rimasto colpito e lusingato. Sulla sua avventura, ha dichiarato:

"Assolutamente sì la rifarei. Un po’ me lo immaginavo che sarei piaciuto, perché non ero di questo mondo, in me vedevano un ragazzo un po’ puro, nuovo, ma non così tanto. Una volta uscito ho avuto un riscontro positivissimo. Ero terrorizzato che per la mia scelta magari mi attaccavano invece no, ho avuto un bel riscontro. Leggo sui social che mi stanno sostenendo e questo era importantissimo. No, non sono pentito della scelta. Lì è tutto amplificato avevo questa ansia dell’università. Lo sa mamma, lo sa nonna, mi ero prefissato il 23 maggio perciò sì la rifarei."

Con chi tra i naufraghi dell’isola avrebbe fatto “l’esame di anatomia”?

Domanda scomodissima ma me l’aspettavo. Non so, forse Marialaura, anche se all’inizio era palese che lei, Fabrizia e Mercedesz erano entrate con un obiettivo. Avevo il dubbio dall’inizio e mi era concesso, arrivi in un reality e dopo due giorni l’interesse verso di me era un po’ eccessivo. Devo dire però che è una bella ma anche una brava ragazza. Mi era piaciuta, mi aveva colpito, caratterialmente era più simile a me. Ho parlato di più con lei rispetto che con Fabrizia e Mercedesz.

Sul suo ritorno in studio, l'ex naufrago ha rivelato:

" A me farebbe molto, molto piacere, solo che adesso per regolamento non avendo prolungato il contratto purtroppo non posso fare parte dello studio. Mi farebbe veramente molto piacere sia per sostenere mamma che per vedere lo studio.

C’è qualcuno del gruppo che avrebbe preferito non ci fosse?

"Sono buono ma ho una testa pensante, ci stavano dei concorrenti che senza stavo meglio. A me non piace la personalità che ti sovrasta. Ci stavano secondo me dei concorrenti che a me proprio non andavano giù. Ho avuto modo di dirlo anche sull’isola. Vi ricordate quella sfuriata fra me e mamma contro Clemente e Laura? Con Clemente ci siamo punzecchiati dall’inizio, lui è uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene con lui."

Suu fratelli Tavassi, Alessandro ha dichiarato:

"Mi manca più Edo che mamma! Con Guendalina e Blind ho fatto il viaggio di ritorno verso l’Italia. Con Guendalina ancora non ci siamo visti ma siamo sempre in contatto su Instagram. Eravamo molto legati sull’isola ed ero sicuro che i contatti anche fuori li avrei mantenuti. Con Guendalina, Edoardo e Nicolas voglio mantenere i contatti anche dopo il reality. Per il resto amici non ne ho visti"

E sulla possibilità di vederlo come tronista a Uomini e Donne...

"Sono sincero non ho mai visto Uomini e donne quindi non so cosa sia il tronista, quindi non lo so, ma immagino. Mamma sarebbe contentissima me l’ha proposto lei sull’isola, mi ha detto “perché non vai a fare il tronista?”

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi