Gossip TV

L'ex gieffina italo-americana Soleil Sorge e l'attrice romana ex naufraga Vera Gemma pronte all'avventura all'Isola dei Famosi: l'indiscrezione di Deianira Marzano con un importante precisazione.

La sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, che diventerà la più lunga del celebre adventure game con la finale prevista il 27 giugno prossimo, si appresta ad accogliere altri due nuovi ingressi clamorosi.

Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma pronte a sbarcare in Honduras (ma non è come sembra)

Il reality show condotto da Ilary Blasi che di recente ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi naufraghi nel corso della diciassettesima puntata in onda questa sera in diretta su Canale 5, dovrebbe accogliere due noti volti nonché ex naufraghe dell'Isola: Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e l'attrice romana, Vera Gemma, ex concorrente della scorsa edizione del reality di sopravvivenza di Canale 5.

A lanciare lo scoop, l'influencer campana Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una Storia Ig in cui ha anticipato che starebbero appunto per arrivare anche Soleil e Vera. Ecco di seguito le sue parole:

Allora ragazzi vi do uno scoop pazzesco: prossimamente Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola, ma non come concorrenti. Ciao!

La Marzano, ha tenuto a precisare che entrambe le due ex naufraghe non sarebbero state selezionate per ricoprire il ruolo di concorrenti, quindi, almeno per il momento, il loro ruolo nel reality è tutto da scoprire.

Questa sera, nel corso della diciassettesima puntata dell'Isola Dei Famosi, ci saranno invece quattro nuovi concorrenti, già ufficializzati come nuovi naufraghi dell'edizione: l'ex star di Non è la Rai, Pamela Petrolo, il conduttore televisivo Marco Maccarini, il modello italo-marocchino Gennaro Auletto e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi