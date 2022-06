Isola dei Famosi, sogno erotico su Luca Daffré: lo ha confessato proprio lei (VIDEO)

Gossip TV

Sembra che il bel Luca Daffré stia scaldando gli animi delle concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Tra fame e notti in bianco, mosquitos che rendono la vita difficile e battute di pesca poco proficue, a L’Isola dei Famosi sembra esserci posto anche per l’eros. Luca Daffré, il bel naufrago che sembra aver conquistato un po’ tutte le concorrenti con il suo fascino, ha fatto breccia nei sogni di una di loro, trasformando l’atmosfera da calda a rovente. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Luca Daffré in imbarazzo: una naufraga lo ha sognato così!

L’Isola dei Famosi è un reality show atipico, dove strategie di gioco, dinamiche imprevedibili e nuovi flirt si confondono con l’istinto di sopravvivenza dei naufraghi, spesso totalmente concentrati sul pasto da portare a casa per impedire alla fame di avere la meglio, o preoccupati per il clima poco clemente dell’Honduras. Quando i problemi quotidiani passano in secondo piano, tuttavia, alcuni naufraghi riescono a godersi l’esperienza come si deve, intrecciando amicizie e relazioni o magari sperando di poterlo fare.

Maria Laura de Vitis, ad esempio, è palesemente attratta da Luca Daffré, uno dei naufraghi a sorpresa voluti da Ilary Blasi. Il concorrente, oltre al suo indiscutibile fascino estetico, si è dimostrato anche un buon leader e una persona ragionevole, facendo accrescere la stima degli altri concorrenti nei suoi confronti, soprattutto quella di Maria Laura. Dopo essersi scagliata contro Gennaro Auletto, la giovane ha ammesso di aver fatto un sogno decisamente piccante su Luca.

“Era un bel sogno… Non era erotico! Eravamo vicini di camera in hotel e sentivo bussare, vado a vedere e alla finestra c’era il cervo, poi il sogno ha continuato ma non te lo dico! Eravamo complici, scherzavamo ma c’era anche della passione… Magari fuori da qua, se si avvererà, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”.

Maria Laura, messa in difficoltà dalle domande di Edoardo Tavassi, ha lasciato cadere l’argomento, forse non troppo sicura del feedback che avrebbe ricevuto da Luca. Mentre il naufrago non ha commentato, Carmen Di Pietro non ha saputo nascondere la sua gelosia. La naufraga trova Luca molto attraente e non vuole che altre donne gli girino attorno in sua presenza.

