Isola dei Famosi, tutte le Naufraghe contro Gennaro Auletto: il gesto è assurdo (VIDEO)

Le naufraghe de L’Isola dei Famosi proprio non sopportano la mancanza di galanteria di Gennaro Auletto.

Le naufraghe de L’Isola dei Famosi non hanno gradito il gesto, decisamente lontano dall’essere galante, di Gennaro Auletto e ne parlano tra loro commentando quanto accaduto. Se Mercedesz Henger è certa che sia la fama e la poca educazione a parlare per il partenopeo, Estefania Bernal ci va giù pesante e accusa il collega di non riuscire proprio a comprendere la situazione che sta vivendo per mancanza di intelligenza.

Isola dei Famosi, tutte contro Gennaro: cosa è successo?

La fame si fa sentire dopo lunghe settimane trascorse in Honduras e i concorrenti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, sebbene ancora mentalmente pronti a competere per giungere alla Finale, sono allo stremo delle forze dal punto di vista fisico. Le razioni di riso e il poco pesce pescato sono una magra consolazione per i naufraghi e c’è qualcuno che proprio non riesce a nascondere il desiderio di nutrirsi il prima possibile. Mentre tutti concordavano di servire il riso prima alle donne rimaste in gara, Gennaro Auletto è passato davanti a tutti e ha preso la sua razione di riso senza riservare un gesto di galanteria che sembrava quasi scontato.

“Tutti hanno detto prima le donne, lui si è messo davanti. Gennaro mi aveva sorpassato e lui che mi risponde “eh ma io ero già qui”, no perché io invece dove ero? Non è una cosa obbligatorio, ma un minimo di galanteria. Non è imbarazzante che tutti dicono le donne, e tu ti metti in mezzo. È una questione di educazione”.

Questa la lamentela di Mercedesz Henger che si è vista passare davanti come un razzo il naufrago partenopeo. Mentre Guendalina Tavassi ha fatto una rivelazione sul fratello Edoardo, Mercedesz e Maria Laura De Vitis hanno criticato Gennaro, ammettendo di trovarlo poco educato soprattutto nei loro confronti, mentre Estefania Bernal ha lanciato la frecciatina più velenosa: Auletto non rispetta la galanteria perché non ci arriva proprio.

