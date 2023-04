Isola dei Famosi, scontro tra Fiore Argento e Corinne Clery [VIDEO]

Gossip TV

A poche ore dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi, c'è stato un litigio tra la Argento e la Clery.

Dopo il primo, acceso scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, a poche ore dalla seconda puntata dell'Isola dei Famosi, nel daytime del reality abbiamo assistito ad una nuova faida questa volta tra le due attrici, Fiore Argento e Corinne Clery. Quest'ultima ha attaccato la Argento per aver mangiato un pezzo di cocco destinato a lei

“Non puoi dire bugie su di me” ha urlato Corinne a Fiore:

"Quel pezzo di cocco lo abbiamo mangiato diviso in tre perché era lì da tre ore e pensavamo che fosse avanzato“, ha replicato la Argento

La Clery ha quindi accusato la figlia del noto regista di fare la finta tonta sulle cose: “E intanto te lo sei mangiato! Molto bello il tuo gioco, fai la svampita ma non lo sei per niente!“.

La Argento si è sfogata poi in confessionale:

“Perché ogni cosa che succede qui è colpa mia? Finisce lo spray per le zanzare ed è colpa mia. Finisce il sapone ed è colpa mia. Corinne ha quel modo di punzecchiarmi che mi fa saltare i nervi, punge e dice le cose con quel sorrisino. ‘Fiore lo shampoo, sei stata tu? Fiorino questo qua l’hai fatto tu?'”.

Come è prevedibile, i naufraghi si stanno già scontrando per il cibo, la cui mancanza, fattore primario del reality show, per cui tutti i concorrenti mettono costantemente a dura prova la loro pazienza.

