Isola dei Famosi, scontro in studio tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo: "Non mi ha nemmeno salutata"

Guendalina Tavassi stuzzica Lory Del Santo, è scontro in diretta a L'Isola dei Famosi!

Lory Del Santo è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 13 giugno 2022 su Canale 5. Dopo aver spiazzato tutti decidendo di lasciare in diretta il suo storico fidanzato Marco Cucolo, l'ex discussa naufraga si è scontrata in studio con Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi provoca Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi

Scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Tutto è nato quando la sorella di Edoardo ha iniziato a stuzzicare e provocare la showgirl accusandola di avere dei profili fake sui social. Per chi non lo sapesse, negli ultimi giorni Lory è finita al centro delle critiche a causa di alcuni commenti pubblicati dal suo profilo Instagram. Decine di frasi piene di complimenti ed elogi caricate proprio dall’account ufficiale della diretta interessata:

Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi [...] Ma cosa basta? Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?

Stanca di essere criticata e accusata, Lory ha cercato di replicare alle accuse mosse in diretta da Guendalina e chiarito una volta per tutte la sua posizione:

No i messaggi erano veri di fan reali. Magari per te complimenti immeritati però verissimi. ma quali fake?! No, no, no non erano affatto parole mie. Senti basta Guendalina. Sto parlando con Ilary di questa situazione e tu non mi lasci parlare. Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Stavo finendo e aggiungendo delle cose adesso! Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo.

