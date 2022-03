Isola dei Famosi, Ilary Blasi asfalta Alfonso Signorini in diretta Tv!

Gossip TV

Ilary Blasi si lascia andare al sarcasmo durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, tirando in ballo Alfonso Signorni.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha debuttato con l'attesa prima puntata e Ilary Blasi non ha deluso le aspettative dei fan. La presentatrice romana ha introdotto i primi naufraghi nel paradisiaco, quanto insidioso, atollo del’Honduras per poi lasciarsi andare ad una frecciatina velenosa nei confronti di Alfonso Signorini, presentatore del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi punge Signorini

È tornata Ilary Blasi con i suoi look estrosi e l’accento romano che fa impazzire i fan, felici di poter godere di un’intrattenimento giocoso e ironico, che non scada nel sentimentalismo estremo e ridondante. La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha fatto impazzire il pubblico sin dalla prima puntata della nuova edizione del reality show di Canale5, lanciando una bella frecciatina ai danni di Alfonso Signorini. Al debutto della puntata, infatti, Ilary ha accolto in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, spiegando perché ha scelto proprio loro e lasciandosi andare contro il conduttore del Grande Fratello Vip.

“Voglio anche presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino che ha anche presentato un’edizione. Poi qui con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”, ha ammesso Blasi, facendo impazzire il web.

Proprio nello studio del Gf Vip, quando la Blasi era conduttrice, Signorini si prestava a farle da opinionista per poi trovarsi al posto della romana che sembra non averlo ancora perdonato del tutto. Del resto, sebbene il presentatore abbia raggiunto record d'ascolti mettendo insieme cast che funzionano perfettamente a livello televisivo, ogni anno i telespettatori invocano il ritorno della Blasi al timone del programma, prospettiva che sembra lontana dato che Alfonso stesso ha annunciato il suo ritorno a settembre, con le prime due Vippone del cast.

