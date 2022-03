Isola dei Famosi, salta l’ingresso di Guendalina ed Edoardo Tavassi: il Web si ribella

Gossip TV

Ecco perché è stato ritardato l’ingresso dei fratelli Tavassi a L’Isola dei Famosi.

L’assenza di Guendalina e del fratello Edoardo Tavassi proprio non piace al pubblico de L’Isola dei Famosi che, conoscendo il temperamento dell’influencer, non vede l’ora di vederla alle prese con la vita da naufraga. I due concorrenti hanno deciso di abbandonare o si tratta di un ritardo dovuto a motivazioni più serie, che lascerà comunque le porte aperte al loro ingresso in gioco?

Isola dei Famosi, cosa succede ai fratelli Tavassi? L’indiscrezione

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi giorni e il pubblico già non può fare a meno del programma condotto da Ilary Blasi. I naufraghi di questa stagione sono decisamente agguerriti e gli scontri sono all’ordine del giorno. Floriana Secondi e Carmen Di Pietro sono senza dubbio tra le personalità più forti in Honduras, e infatti si sono rese protagoniste sin da subito di accesi scontri con gli altri naufraghi. Ma c’è una donna che potrebbe eguagliare, se non addirittura superare, la loro bravura nel creare dinamiche: Guendalina Tavassi.

L’influencer entra nel cast insieme al fratello Edoardo, come ha ufficializzato la foto dei naufraghi al debutto dell’avventura su Canale5, ma di lei ancora nessuna traccia. E mentre Ilary Blasi mette in imbarazzo Blind, accogliendolo insieme a Roberta Morise e Patrizia Bonetti, fatta entrare in fretta e furia dopo la gaffe della produzione che ne ha svelato la presenza ben prima del tempo, i Tavassi sono ancora assenti ingiustificati e il popolo del web si ribella, acclamando la presenza di Guendalina.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, tuttavia, l’ingresso dei due fratelli sarebbe stato deciso con cognizione di causa, e non ci sarebbe il rischio di un ritiro precoce. “Come già da settimane al tempo dei posati per Tv Sorrisi e Canzone trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna, si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Per la “signora” nello specifico per questo ancora non li abbiamo visti”, questa l’indiscrezione che fa tirare un sospiro di sollievo al pubblico. Guendalina ed Edoardo, una volta risultati negativi al virus, sbarcheranno a L’Isola e niente sarà più come prima.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.