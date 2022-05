Isola dei Famosi, Roger Balduino tra Estefania e Beatriz: "Non so chi scegliere"

Gossip TV

Roger Balduino sempre più confuso a L'Isola dei Famosi dopo l'arrivo della sua ex Beatriz.

L'arrivo in Honduras di Beatriz Marino ha letteralmente mandato in crisi Roger Balduino. Subito dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, infatti, il bel naufrago ha confessato ai suoi compagni di avventura di essere seriamemente in difficoltà su chi scegliere tra la sua ex fidanzata ed Estefania Bernal.

I dubbi di Roger Balduino a L'Isola dei Famosi

Momento difficile per Roger a L'Isola dei Famosi che, a grande sorpresa, si è visto piombare in Honduras la sua ex fidanzata Beatriz. Dopo il confronto in diretta, Ilary Blasi ha proposto alla ragazza di rimanere qualche giorno sull'isola per cercare di chiarire la sua situazione sentimentale con il naufrago che nel frattempo sta vivendo una relazione con Estefania.

Incalzato dalla curiosità di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, Balduino, che all'inizio aveva preso una dura posizione nei confronti della sua ex Beatriz, ha iniziato però a manifestare le prime esitazioni:

Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io. Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?

Dopo aver parlato con Roger, Edoardo ha deciso di confrontarsi anche con Beatriz per cercare di capire meglio la situazione. Senza troppi giri di parole, l'ex fidanzata del modello ha rivelato tutta la verità e manifestato le sue intenzioni di voler riconquistare il naufrago:

Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello. Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita.

