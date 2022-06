Isola dei Famosi, Roger Balduino svela il suo segreto: "Ho un problema, ecco di cosa si tratta"

Gossip TV

Roger Balduino spiazza Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 dopo l'addio a L'Isola dei Famosi.

Tempo di confessioni per Roger Balduino dopo l'addio a L'Isola dei Famosi. Ospite dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, il salotto televisivo di Barbara D'Urso, l'ex naufrago ha deciso di lasciarsi andare e parlare di un segreto che riguarda le sue condizioni di salute.

La confessione intima di Roger Balduino dopo L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha ospitato alcuni ex concorrenti de L'Isola dei Famosi: da Guendalina Tavassi a Roger Balduino. Proprio presentando il modello, la conduttrice ha confessato: "Oggi parleremo con Roger. Ci dirà qualcosa sul triangolo che l’ha visto protagonista a L’Isola dei Famosi. Lui qui in studio mi ha detto che ha un segreto pazzesco da raccontarci. Qui non ci sono segreti e tra poco ci dirà tutto quello che nasconde". Sembrerebbe, infatti, che questo segreto riguardi una situazione fisica abbastanza imbarazzante:

Scusami Barbara ma io ho un piccolo problemino, anzi è un problema grande. Sì grandissimo, ecco il segreto di cui ti parlavo prima. No, non riguarda nessuna caduta non sono caduto. Si tratta di una cosa ancora più grave.

A sostenerlo ci ha pensato l'opinionista de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, che ha cercato di spiegare alla conduttrice di Pomeriggio 5 del problema fisico dell'ex naufrago:

Guarda Barbara, io ho verificato, come la dottoressa Giò. Diciamo che il nostro Roger ha un problema a sedersi e stare seduto. In pratica è qualcosa che può succedere a L’Isola dei Famosi. - seguita poi dalla D'Urso che ha cercato di chiudere l'argomento - No basta così, va bene sta male, deve essere caduto diciamo così. per questo non riesce più a sedersi. Però chiudiamola così e andiamo avanti che è meglio.

Roger ha poi continuando parlando della sua esperienza in Honduras e della strategia messa in atto insieme ad Estefania Bernal per andare avanti nel gioco:

Dopo L’Isola non voglio né Bea, né Estefania, basta. Ho una terza fuori che mi aspetta. No scherzo, ma non voglio tornare con loro due. Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania. Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì abbiamo fatto qualcosa. Eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Sì Barbara ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok facciamo la coppia e ci proviamo’. Però dopo mi ero affezionato. Io con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata è al 50% di tutti e due è stata una strategia.

