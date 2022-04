Isola dei Famosi, Roger Balduino ha mentito su tutto: Ilary Blasi non ci può credere!

Gossip TV

Figuraccia in diretta Tv per Roger Balduino, che viene sbugiardato durante la diretta de L’Isola dei Famosi.

A L’Isola dei Famosi è nata una coppia focosa, formata da Estefania Bernal e Roger Balduino, che si dalle primissime puntate hanno dimostrato di essere decisamente presi l’una dall’altro. Nel corso dell’ultima diretta su Canale5, dopo le accuse di Antonio Zequila che ha cercato di smascherare la coppia, Ilary Blasi ha voluto in studio l’ex fidanzata del modello, Beatriz Marino, che ha svelato una verità sconcertate su Roger, facendo perdere le staffe ad Estefania.

Isola dei Famosi, entra in scena l’ex di Roger Balduino

Tra i naufraghi più affascinanti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è senza dubbio Roger Balduino, che ha fatto breccia nel cuore di Estefania Bernal con la sua bellezza ma anche con la sua innata dolcezza. La coppia formata da Roger ed Estefania fa sognare i telespettatori e Vladimir Luxuria, grande fan di questo romantico risvolto, mentre insospettisce i naufraghi che vedono i due poco coinvolti e attenti alle dinamiche del gioco più che a quelle sentimentali. Del resto, anche Antonio Zequila ha lanciato accuse contro Estefania, ammettendo di averla ascoltata parlare nell’albergo che ha ospitato i naufraghi prima della partenza, mentre elogiava Jeremias Rodriguez e asseriva di non essere minimamente attratta da Roger.

Il modello ha ignorato i commenti al vetriolo dell’ex concorrente ed è rimasto al fianco della Bernal, anche quando tutti le si sono rivoltati contro a causa di un provvedimento disciplinare che poteva facilmente essere evitato. Mentre Jovana è stata costretta a ritirarsi proprio quando era finalmente riuscita ad entrare in gioco, Ilary Blasi ha pensato di sconvolgere gli equilibri della coppia di modelli, portano nello studio de L’Isola dei Famosi la bella Beatriz Marino, ex fidanzata di Balduino. La donna ha raccontato di aver interrotto la storia d’amore circa un anno prima, ma di aver continuato a frequentare - anche intimamente - Roger fino al suo ingresso in gioco, tanto che prima di partire il modello avrebbe trascorso con lei le vacanze invernali e avrebbe promesso di amarla e aspettarla dopo il programma. Rivelazioni che Beatriz ha fatto in diretta tv, davanti ad un Roger senza parole e sudatissimo per la tensione.

“Vedo che hai dimenticato velocemente tutte le parole che ci siamo detti prima che tu partissi. Ti conosco e so che dopo L’Isola dei Famosi, tornerai da me. Ma dimentica il mio indirizzo, allora, fammi questo favore - riporta Biccy - Divertiti. Anche io mi divertirò qui a Milano. Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola. Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?”

Roger fa una figuraccia a L'Isola dei Famosi

Balduino, non senza qualche difficoltà, è stato spronato da Ilary che ha chiesto la sua versione dei fatti e ha ammesso di aver cambiato idea una volta giunto in Honduras, dopo aver conosciuto Estefania. Quest’ultima, tuttavia, non ha preso benissimo la notizia e ha accusato Balduino di averle fatto fare pessima figura, non rivelandole che tra loro c’è stato qualcosa poco prima del programma.

“Roger mi hai fatto fare una figura di m***a, perché lei dice quelle cose? Ilary, sapevo che aveva un’ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei ora non le sapevo. Ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’Isola. Forse lei lo fa per pubblicità, non lo so, lo scopriremo”.

Dopo la puntata, la coppia sarà ufficialmente in crisi? Quel che è certo che è Roger ed Estefania sono finiti in Nomination contro Jeremias, che si è visto costretto a salutare il padre Gustavo dopo l’esito del televoto che l’ha eliminato dal programma, portandolo a Playa Sgamada. Chi premierà il pubblico di Canale5?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.