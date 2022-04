Isola dei Famosi, quinta puntata da brivido: i Cugini di Campagna bestemmiano in diretta, [VIDEO]

Gossip TV

L'arrivo di Silvano Michetti a Playa Palapa: la bestemmia durante il collegamento in diretta con Ilary Blasi. Caos nella quinta puntata de L'Isola Dei Famosi

Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi è accaduto l'impensabile e i telespettori hanno assistito ad una bestemmia in diretta tv. E’ quanto accaduto ieri, dopo l’arrivo dei Cugini di Campagna su Playa Palapa.

Isola dei Famosi, quinta puntata da brivido: i Cugini di Campagna bestemmiano in diretta

Poco dopo essersi tuffati dall'elicottero per raggiungere la spiaggia, Silvano Michetti e Nick Luciani hanno duettano con Alvin cimentandosi in un brano a cappella dedicato alla Blasi. Al termine dell'esibizione canora, Alvin ha chiesto a Silvano come avesse fatto ad arrivare a riva ironizzando sul fatto che avesse preso una barca anziché percorre il tratto a nuoto, a quel punto, Michetti, il batterista e cofondatore della storica band romana, ha sferrato una bestemmia chiaramente udibile:

"Eh, porco D…"

Nessun commento nell'immediato da parte dell'inviato e della conduttrice, ma il video sta già facendo il giro del web e pare che le sorti del batterista romano siano già segnate.

Il regolamento del reality è chiaro su questo tipo di esternazioni che già in passato punirono l'attore toscano Massimo Ceccherini nel corso della dodicesima edizione dell'Isola. La produzione non ha ancora preso provvedimenti ufficiali ma è probabile che vengano comunicati durante il prossimo appuntamento in onda giovedì 7 aprile.

Dopo appena due giorni trascorsi in Honduras, Michetti potrebbe dire addio alla sua avventura da naufrago e lasciare la voce e tastierista della band, Nick Luciani, a vivere le intemperie dell'isola come concorrente singolo.

SILVANO ARRIVA SULL'ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

