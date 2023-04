Isola dei Famosi, primi scontri tra i naufraghi, Marco Predolin commenta: "Sono tutti finti..."

Gossip TV

Nel daytime del L'Isola dei Famosi sono stati mostrati già i primi malumori tra i naufraghi e, in particolare, uno dei nominati per l'eliminazione ha avuto da ridire sui compagni. Vediamo cosa ha detto.

L'Isola dei Famosi è appena iniziata: la prima puntata è stata un vero e proprio show di Ilary Blasi, alla sua terza conduzione, ma è solo il primo giorno e già si stanno verificando i primi malcontenti tra i naufraghi, com'è apparso chiaramente durante il daytime andato in onda oggi, martedì 18 aprile, su Canale 5. La fascia quotidiana del reality ha mostrato il cast, diviso in tribù, approdare sulle spiagge dell'Honduras, dove trascorrerano il prossimo futuro, tra sfide e convivenza.

Isola dei Famosi, Marco Predolin ha qualcosa da ridire sui suoi compagni

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, Marco Predolin è stato il primo a essere nominato per l'eliminazione, mentre Simone Antolini ha vinto la prova leader ottenendo l'immunità per sé, il compagno Alessandro Cecchi Paone e l'intera tribù. Durante il daytime del reality, Predolin si è lasciato andare a qualche commento contro i compagni, parlando con Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina.

Il conduttore ha infatti espresso la sua perplessità di fronte all'atteggiamento degli altri naufraghi, a suo dire un po' insolito, dato che a un giorno di arrivo sembravano andare già tutti d'accordo, con abbracci e baci. Quando il concorrente ha fatto cenno alla sua nomination, Scuccia si è affrettata a rassicurare che lei non l'aveva nominato e ha poi chiesto se fosse infastidito per essere stato il primo alle nomination. Il naufrago è stato piuttosto secco nella sua risposta e ha, infatti, stroncato ogni possibilità di replica, rivelando un certo fastidio per l'atteggiamento dei compagni:

"Ma no, non voglio sapere chi mi ha nominato, perché non è questo il punto. Mi dà fastidio perché io non riesco a fare subito baci, abbracci, gente che si abbraccia, gente che si bacia, tutti finti. Però io non riesco a farlo. Tu vai dalle chicas adesso e dici: 'Ha detto Marco che Dio perdona. Predolin no!"

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi