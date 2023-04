Isola dei Famosi, gli ascolti della prima puntata ed è Ilary show

Gossip TV

Ieri, lunedì 17 aprile, ha esordito la 17esima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta per la terza volta consecutiva da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria, Enrico Papi e Alvin in collegamento in Honduras.

Isola dei Famosi: leader assoluto della prima serata

E' stato un ottimo debutto e la rete ammiraglia Mediaset festeggia la leadership della prima serata.

L'esordio della nuova edizione dell'adventure game di Canale 5, ha infatti registrato 2.919.000 spettatori totali e il 23.34% di share, che sale al 25.37% sul pubblico attivo. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha toccato picchi che hanno superato il 38% di share e 4.600.000 spettatori. Il reality show si conferma il più visto anche nel periodo di sovrapposizione con il programma concorrente: dalle ore 21.45 alle 23.21 Canale 5 ha raggiunto 3.863.787 spettatori e il 20.5% di share (Rai1 16.57%, 3.139.407 telespettatori). Sui social L’Isola dei Famosi” è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia.

Ecco le Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

"Canale 5 festeggia il ritorno in TV di uno dei real-show più attesi dell’anno. L’“Isola dei Famosi” segna anche il ritorno in conduzione di una delle più brillanti star della scuderia Mediaset, Ilary Blasi, in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e il confermatissimo inviato Alvin. Un’edizione che si promette avvincente, contraddistinta dalla brillante regia di Roberto Cenci, che con Banijay Italia e Mediaset danno vita a un programma produttivamente sfidante, costantemente al centro di media e social, con tante declinazioni sulle reti e la piattaforma del Gruppo Mediaset. Buon lavoro a tutti!"

Con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi c'è stato il grande e atteso ritorno di Ilary Blasi, assente dal piccolo schermo da quasi anno dopo le burrascose vicende intorno alla sua separazione con Francesco Totti. La Blasi non ha deluso le aspettative, regalando battute iconiche e mostrandosi in forma smagliante.

