Isola dei Famosi, Pietro Fanelli risponde alle critiche "Fate i manovali che non potete fare altro"

Il giovane torinese, ritiratosi da L'Isola dei Famosi, è oggetto di molto dissenso sul web e l'ex naufrago ha voluto replicare per le rime.

Dopo 18 giorni dall'inizio della sua avventura a L'Isola dei Famosi, il giovane poeta e modello, Pietro Fanelli, ha deciso di ritirarsi, stanco dei dissapori con altri naufraghi e anche della produzione del reality prodotto da Banijay Italia.

Isola 2024, Pietro Fanelli sui social: "Ho avuto il coraggio di dire sempre la verità"

"Questo gioco per me è giunto al termine. Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto, mi dispiace se ho ferito qualcuno. Vi auguro l'esperienza più bella del mondo! Ho sentito che questo percorso per me è giunto al termine. Io non vivo questa esperienza secondo la mia interiorità" ha dichiarato Pietro annunciando il suo addio all'Isola.

Il giovane si è attirato molte critiche per il suo atteggiamento, considerato spesso altezzoso, forzato e artefatto. E' sembrato infatti che Pietro volesse interpretare un personaggio appositamente per creare polemiche e dissensi. Gli utenti social, dopo il suo addio, non lo hanno risparmiato e all'ennesimo hater, l'ex naufrago ha voluto replicare a tutti:

"Ma le persone che commentano sotto le mie foto e video spari nel "cancro del web" lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Alle loro interazioni? Ho fatto un programma televisivo leggero dicendo sempre la verità, delle cose che nessuno ha mai avuto le pall* di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare, che non facevo nulla etc, etc. Ma voi cosa volete da dalla mia vita? Mica sono nato per accontentare qualcuno, io vivo come dico io e anzi abuso di voi che purtroppo siete stupidi e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio e fate i manovali che non potete fare altro."

