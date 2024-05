Isola dei Famosi, Pietro Fanelli attacca Fedez sui social: "Nano burattino, piccolo uomo, ringrazia che..."

Gossip TV

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli, si è scagliato contro Fedez, insultandolo sui social. Ecco cosa è successo!

Pietro Fanelli, ex naufrago di questa edizione de L'Isola dei Famosi continua a far parlare di sé: dopo aver deciso di ritirarsi dal reality di Canale5, il poeta anti-social ha attaccato sui social il rapper Fedez, lanciandogli parole molto dure. I due si sono conosciuti quando Fanelli è stato ospite di una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez e Luis Sal avevano co-condotto per diverso tempo.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli al vetriolo Fedez sui social: "Nano, burattino, ringrazia che sono stato ospite del tuo podcast"

Attraverso le proprie stories su Instagram, Pietro Fanelli ha deciso di rispondere per le rime ad alcuni commenti di Fedez sulla sua ospitata a Muschio Selvaggio. Nel corso di un intervento nel podcast Gurulandia, infatti, il rapper aveva parlato della puntata in cui era stato ospite "un intellettuale teatrante" e di quanto si fosse annoiato nel sentirlo parlare:

"Era tipo un intellettuale teatrante. Non mi ricordo nemmeno chi c**** era? Due cog*****! Una pa***! Infatti, è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio"

Queste parole non sono state ben accolte da Fanelli che durante il suo soggiorno sull'Isola dei Famosi ha già dimostrato di avere un caratterino piuttosto acceso. Dopotutto, già nel corso della prima puntata erano volate le prime scintille con Vladimir Luxuria, conduttrice del reality, perché la padrona di casa aveva osato chiedergli se sentisse l'ispirazione a recitare qualche verso, immerso com'era nella bellezza dell'isola. Alla risposta piccata del naufrago, Luxuria aveva battuto in ritirata, preferendo non alimentare ulteriormente le polemiche.

Anche nel corso della sua breve permanenza sull'isola, insieme agli altri naufraghi, Pietro Fanelli si è spesso attirato le antipatie del gruppo, visti i suoi modi anticonformisti e la tendenza a non voler seguire le regole imposte per la civile convivenza. Spesso protagonista di scontri e dibattiti, l'ex naufrago ha persino gettato in mare i suoi vestiti e averi come gesto di protesta, sotto lo sguardo stupito del gruppo.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli replica alle parole di Fedez sulla puntata in cui è stato ospite a Muschio Selvagigo!

Sentendosi offeso per i commenti velenosi di Fedez su di lui, Pietro Fanelli ha deciso di rispondere per le rime, pubblicando diverse stories sul suo profilo Instagram. In realtà, il rapper non ha mai menzionato il suo nome, ma il poeta urbano è sembrato più che certo che le parole dell'ex marito di Chiara Ferragni fossero rivolte a lui.

Così, tramite una storia su Ig, ha deciso di replicare, insultando Fedez e chiamandolo "nano burattino":

"Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Parli di noi, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta, questo è un immenso problema, il problema di oggi è che non esiste più la noia, questi oggetti tossici hciamati cellulari hanno eliminato la noia. La noia è essenziale. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze"

