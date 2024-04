Isola dei Famosi, Pietro Fanelli annuncia il ritiro: "Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto"

Gossip TV

Il poeta torinese ha comunicato la sua volontà di lasciare l'Isola dei Famosi: "Non vivo questa esperienza secondo la mia interiorità"

Pietro Fanelli, 22enne torinese, modello e poeta, conosciuto per la sua attività social ma anche per la sua partecipazione nel reality show reality show prodotto da Netflix, Summer Job, ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo 18 giorni dall'inzio della sua avventura.

Il concorrente lo ha reso noto nel daytime, comunicandolo alla produzione e agli naufraghi:

"Questo gioco per me è giunto al termine. Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto, mi dispiace se ho ferito qualcuno. Vi auguro l'esperienza più bella del mondo! Ho sentito che questo percorso per me è giunto al termine. Io non vivo questa esperienza secondo la mia interiorità"

Con queste parole Pietro ha deciso di ritirarsi dopo aver trascorso tre giorni isolato nella Playa Segreda e aver anche subito un provvedimento. La ricompensa, comunicata dallo spirito dell'isola, doveva essere 1 kg di spaghetti e due pomodori. Il giovane ha utilizzato una pergamena per alimentare il fuoco violando il regolamento. Al naufrago sono quindi stati sottratti i pomodori e tornato su Playa Espinada insieme al resto del gruppo, ha suscitando il disappunto di alcuni compagni per non voler aspettare di cuocere la pasta. Queste discussioni si sono aggiunte ad altre che il poeta torinese ha avuto nel corso della sua permanenza sull'Isola oltre a mostrarsi spesso in disaccordo con la conduttrice Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli. Con quest'ultima c'è stata un botta e risposta velenoso quando i naufraghi sono stati interrogati sulla sottrazione del cibo avvenuta nei confronti di un cameraman.

Sulle pagine social ufficiali del reality, è stato comunicato il ritiro di Pietro Fanelli e l'annullamento del televoto.

