Isola dei Famosi, parlano I Jalisse: "Il momento più difficile che abbiamo vissuto in Honduras"

Gossip TV

Il duo musicale dei Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, si racconta a SuperGuida Tv dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi.

Alessandra Drusian e Fabio Ricci si sono raccontati a SuperGuida Tv dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi che nel corso della diciassettesima edizione ha visto i due coniugi e cantanti tra i naufraghi protagonisti.

Isola 2023: "E’ stata dura e ancora oggi mi porto dietro dei dolori che dovrò cercare di risolvere" parla Alessandra Drusian che con il marito Fabio Ricci ha deciso di partecipare all'adventure game di Canale 5

"E’ andata meglio di come immaginavamo. Quando siamo arrivati sull’Isola ci siamo sentiti avvolti dall’incanto e dalla bellezza della natura pur essendo consapevoli che ci trovavamo a stare in contatto con persone che non conoscevamo. Ci siamo ritrovati a condividere uno spazio tutti insieme e mi sento di dire che è stato un privilegio" ha raccontato Fabio parlando dei giorni trascorsi in Honduras.

"Pensavo di non riuscire a superare neanche la prima settimana. Non avevo nessuna aspettativa e non mi sarei mai immaginata di arrivare in finale. Ho cercato di non lamentarmi evitando che le debolezze potessero prendere il sopravvento. E’ stata dura fare l’Isola dei Famosi e ancora oggi mi porto dietro dei dolori che dovrò cercare di risolvere" ha replicato Alessandra che ha poi raccontato il momento più difficile vissuto durante la loro avventura:

"Il momento più difficile è stato durante la seconda settimana quando avevamo a disposizione solo 40 gr di riso al giorno e un cocco diviso tra otto persone. In quella settimana due concorrenti, Marco Mazzoli e Paolo Noise, avevano iniziato a infastidirmi sotto un certo punto di vista perché denigravano il programma e dicevano che non ce la facevano più e che se ne volevano andare. A livello psicologico, queste lamentele mi hanno condizionato in modo pesante. Per questo ho cercato di distaccarmi dai loro discorsi. Il momento che mi rimarrà impresso è stato durante la sfida della pelota honduregna. Mi sono divertita e lasciata andare. E poi dormire sotto le stelle non ha prezzo."

"Il mio è stato quando ho dovuto lasciare l’Isola dei Famosi all’ottava puntata. Mi sarebbe piaciuto arrivare fino alla fine - ha risposto Fabio - In questa esperienza non mi sono mai lasciato travolgere dai più forti sul campo. Ho avuto discussioni con persone che mi hanno chiesto scusa e che io ho poi perdonato. Non sono una persona che serba rancore. Credo di essermi comportato sempre bene con tutti e laddove ho avuto problemi con qualcuno ho sempre cercato di risolverli con educazione e nel massimo rispetto

I Jalisse sono ora in tour dopo aver inciso "Perdono", il loro singolo uscito il 30 giugno scorso in tutte le radio e piattaforme di streaming digitale.

"Stiamo in giro per l’Italia con il nostro tour. L’Isola dei Famosi ci ha regalato molta visibilità ed è stata bella l’accoglienza che abbiamo ricevuto al Pride a Padova in cui c’erano anche Paola e Chiara. L’esperienza nel reality ci ha consentito di portare a termine questo brano su cui avevamo iniziato a lavorare prima di partire. E’ stato faticoso perché poi sull’Isola non avevamo carta e penna."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi