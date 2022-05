Isola dei Famosi, parla il regista del reality show: ''Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi? Sono diverse perché…''

Gossip TV

Roberto Cenci, il regista de L’Isola dei Famosi, commenta la sedicesima edizione e risponde ai paragoni fatti tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi procede a vele spiegate, collezionando picchi stratosferici di share e regalando colpi di scena al pubblico di Canale5, che sui social parla del programma per giorni interi dopo ogni puntata. Con la benedizione di Mediaset, che ha deciso di prolungare il reality show, il regista Roberto Cenci si sbilancia e torna a parlare anche di un argomento molto discusso nelle ultime settimane, ovvero il diverso stile di conduzione di Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi, il regista Roberto Cenci vuota il sacco

Mediaset è più che soddisfatta dell’andamento della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che sta reggendo botta dopo l’incetta di ascolti del cugino Grande Fratello Vip, a tratti monopolizzatore dello share di Canale5 con echi che tornano anche durante l’anno, nel periodo di pausa concesso ad Alfonso Signorini per ricaricare le energie prima di annunciare il nuovo cast e la partenza della nuova stagione. L’Isola, infatti, è stata prolungata fino a fine giugno 2022, complice un cast in grado di catalizzare l’attenzione dei telespettatori, la frizzante conduzione di Ilary Blasi e la verve degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, perfetti per ricoprire questo ruolo talvolta scomodo e sottovalutato. Felice per il successo del reality show, il suo regista Roberto Cenci si è lasciato intervistare da Novella2000, parlando del rapporto con Ilary e lodando la sua grande schiettezza. Particolarità che, invece, alcuni le hanno rimproverato soprattutto nell’ottica del ricordo della ben più moderata conduzione di Alessia Marcuzzi.

“È come la si vede: porta la sua persona nella conduzione. È pane al pane e vino al vino […] Alessia è diversa: lo dico perché hanno un background diverso, ma sono entrambe adatte al genere reality”.

Cenci è soddisfatto del lavoro svolto con Blasi, soprattutto perché ammette che l’impegno di due dirette a settimana non è da sottovalutare per gli addetti ai lavori. Dovendo raccontare le dinamiche di pochi giorni, infatti, c’è bisogno di un lavoro minuzioso, di un’attenzione ai dettagli forniti dai naufraghi, tra cui sembra stia per arrivare una new entry, e la decisione di rinunciare al doppio appuntamento è dunque tutto il contrario che penalizzante. “Due impegni settimanali sono impegnativi anche perché comportano riunioni quotidiane sull’andamento del gioco”.

