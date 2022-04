Gossip TV

Ancora maltempo all’Isola dei Famosi. Ore difficili per i naufraghi, parla anche l’inviato Alvin.

Persevera il maltempo in Honduras e continuano i problemi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi alle prese con la pioggia anche un’invasione di granchi nella notte scorsa.

Isola dei Famosi: nuova tempesta e invasione di granchi, naufraghi senza forze

I concorrenti sono allo stremo delle forze, già provati dalla mancanza del cibo e ora nuovamente travolti dall'ennesima tempesta, dopo quella della scorsa settimana che ha costretto la produzione a mettere i naufraghi in sicurezza.

A informare i telespettatori e tenerli sempre aggiornati, è Alvin, l'inviato della sedicesima edizione che attraverso gli account social ha condiviso un nuovo video su Instagram spiegando la situazione delle ultime ore:

"Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili. Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche"

A tutti i naufraghi è stato chiesto di indossare giubbotti anti pioggia per proteggersi dalla tempesta e dal vento fortissimo che rischia di spegnere il fuoco, elemento fondamentale per la loro sopravvivenza. Proprio per evitare un ulteriore e grande disagio, nelle ultime ore, tutto il gruppo si è dato da fare per costruire un riparo e mettere in sicurezza il fuoco.

Isola dei Famosi, il caso di Silvano Michetti

Nel frattempo, continua a tenere banco il caso di Silvano Michetti, batterista dei Cugini di Campagna che, come è noto, è stato squalificato dal programma per aver pronunciato un'esternazione giudicata blasfema. Nelle ultime ore, è stata diffusa una nota stampa da parte del fratello Ivano che ha annunciato azioni legali nei confronti di Mediaset:

"In relazione alle notizie apparse sui media - ha scritto in una nota Ivano Michetti - circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia."

"Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format. Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi."

