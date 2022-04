Gossip TV

Una delle naufraghe ha infranto il regolamento: severe conseguenze per tutti i concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Oggi, nel consueto appuntamento con il daytime dell'Isola dei Famosi, la produzione ha informato i naufraghi di un provvedimento disciplinare a seguito di un comportamento di un naufrago che ha violate le regole del reality.

Isola dei Famosi, provvedimento per i naufraghi che hanno violato le regole: le conseguenze li mettono allo stremo

Il provvedimento in questione riguarda la modella argentina, Estefania Bernal. La 26enne originaria di Buenos Aires, ha infranto infatti la regola che vietava di comunicare con l'altro gruppo di naufraghi che sono statai divisi in in due squadre: Cucaracha e Tiburòn. La modella, appartenente al Team del Tiburòn, ha interagito con Guendalina Tavassi, appartenente alla squadra opposta.

La punizione nom ha riguardato solo Estefania, ma tutto il gruppo, generando, ovviamente, un malumore collettivo. Tutti i naufraghi infatti saranno privi del fuoco per 24ore, fondamentale per scalarsi e cuocere il cibo. Tale privazione ha scosso gli animi e insofferenze varie.

“Estafania, come ti è saltato in mente di fare una cosa del genere? Pentiti” ha tuonato Illona Staller.

Considerazione ovviamente avvallata anche da altri concorrenti, come Blind e Jeremias Rodriguez:

Non mi piace che dici sempre questa cosa “Ma non è vero, non è vero.” Poi dici la verità. Allora devi dire subito la verità. Un conto è chiedere scusa, un conto è ridere in faccia alle persone che non hanno il fuoco per colpa tua. Se io non faccio una cosa secondo le regole e poi ti rido in faccia, ti sta bene?

A detta loro infatti, Estefania, invece di scusarsi e sentirsi responsabile di questa mancanzna, ha cercato di sdrammatizzare troppo l'accaduto:

Secondo voi che devo fare? Mi devo mettere in ginocchio? E’ ovvio che non mi fa piacere che si sia spento il fuoco.

