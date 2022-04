Isola dei Famosi, ''Si è sentito male'': panico in studio per Nicolas Vaporidis

Gossip TV

Dopo la prova del girarrosto, Nicolas Vaporidis ha un malore e Alvin annuncia cosa è successo in diretta, spiazzando i fan de L’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stato riproposta una delle prove più celebri del programma, ovvero il Girarrosto che vede due naufraghi appesi ad una specie di centrifuga verticale, lottando per non mollare per primi la presa dalla struttura. Dopo la prova, che l’ha visto perdere contro Roger Balduino, Nicolas Vaporidis ha accusato un malore e Alvin ha annunciato che il naufrago è stato costretto a sottoporsi a controlli medici immediati.

Isola dei Famosi, Nicolas si sente male: cosa è successo?

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi ha cambiato l’assetto dei naufraghi, costringendo tutte le coppie a separarsi - tranne quella formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal che hanno vinto la prova di resistenza fisica - e formare due nuovi gruppi che dovranno sfidarsi nel corso delle prossime puntate su Canale5. Sebbene ci siano due gruppi, a Playa Accopiada c’è pur sempre bisogno di un leader e così Nicolas Vaporidis e Roger si sono sfidati nella prova del Girarrosto, una delle prove iconiche del reality show condotto da Ilary Blasi, che ha visto piuttosto in difficoltà l’attore, la cui partecipazione è stata commentata dall’ex Cristiana Capotondi.

Dopo la prova, vinta da Balduino, Nicolas non è tornato in Palapa insieme al gruppo e la presentatrice romana ha chiesto spiegazioni ad Alvin, che ha confermato che il naufrago si è sentito male e si è dovuto fermare per sottoporsi a controlli medici immediati. Dopo diverse decine di minuti, Vaporidis è tornato tra i naufraghi mostrandosi tuttavia ancora frastornato. L’attore ha voluto rassicurar tutti, in particolare la mamma, dichiarando di essersi ripreso dall’improvviso malore, mentre Blasi si è detta felice e ha esortato Alvin a procedere con le disposizioni per le Nomination.

“Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi […] Un saluto anche a tutti i dottori che sono qui. Noi abbiamo un’equipe di medici validissima, Marco Scarcia, la dottoressa Chang, sono tanti. Stanno controllando Nicolas ed è in buone mani state sereni".

Insomma, pericolo scampato per la produzione che dopo l’incidente con Patrizia Bonetti, costretta a ritirarsi da L'Isola dopo la prova del fuoco che le ha provocato pesanti ustioni sul corpo, non può di certo permettersi un altro incidente.

