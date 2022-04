Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, la perdita dei capelli dopo il trauma: cosa è successo

Gossip TV

L'attore romano, indimenticabile interprete del giovane Molinari nelle pellicole di Fausto Brizzi, si è messo in gioco per la prima volta in un reality show. Tra le spiagge dell'Honduras dell'Isola dei Famosi, in molti avranno notato un cambiamento fisico di Vaporidis, il motivo è legato ad un trauma.

Tra gli attuali protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, il 41enne romano, Nicolas Vaporidis sta affrontando l'avventura nell'adventure game di Canale 5, con determinazione e grinta. L'attore, indimenticabile interprete del giovane Molinari nelle pellicole di Fausto Brizzi, si è messo in gioco per la prima volta in un reality show dopo una lunga carriera sul grande schermo il cui debutto è avvenuto appena diciannovenne nel lungometraggio drammatico firmato da Dario D'Ambrosi.

Approdato sull'Isola dei Famosi in veste di naufrago, in molti hanno notato un suo cambiamento di look. Il 41enne romano, ha infatti subito una trasformazione estetica a causa della perdita dei capelli. Un problema causato in seguito ad un dramma e per il quale ha voluto anche un rasoio elettrico da portare in Honduras, per "esigenze mediche".

Ma cosa è successo esattamente al giovane attore e produttore romano? Nicolas Vaporidis ha attraversato un momento molto difficile dopo il divorzio con la conduttrice e attrice milanese Giorgia Surina. I due attori, che si erano conosciuti e innamorati sul set del film "Sei passi nel giallo", si sono sposati nel 2012 con rito civile a Milano e poi a Mykonos, una città a cui Nicolas è legatissimo e terra d'origine della famiglia Vaporidis. La coppia ha annunciato il divorzio dopo appena due anni e l'evento è stato traumatico per entrambi.

"In momenti del genere ti sembra che l’amore non esista. Tutto crolla e pensi di aver creduto in una favola. Mi sono lasciata attraversare dal dolore, senza combatterlo, come fosse un fulmine: così come è entrato, è anche uscito", ha dichiarato la Surina in un'intervista a Vanity Fair.

Un dolore condiviso anche dall'ex coniuge che ha confessato di aver vissuto la separazione come un trauma tanto da essere colpito da una calvizie precoce che lo ha costretto a dire addio a suoi capelli:

“È stato un lutto con tanto di cerimonia annessa - ha dichiarato l'attore un’intervista rilasciata a Radio Club 91 – I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome. Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua. E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così. E’ una decina d’anni più o meno che mi sono arreso, al massimo metto la protezione per il sole sulla testa quando c’è e mi ricordo”. “All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza” . ha poi aggiunto.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi