Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis finisce in infermeria, ecco cosa è successo (VIDEO)

Il naufrago Nicolas Vaporidis lascia momentaneamente L'Isola dei Famosi per accertamenti medici.

Colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Anche Nicolas Vaporidis è stato costretto a lasciare momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo. Come annunciato sui social dalla produzione del reality show, l'attore romano, visibilmente provato, è stato portato in infermeria per degli accertamenti medici.

La finale de L'Isola dei Famosi si avvicina e i naufraghi sono sempre più stanchi e provati. Dopo Mercedesz Henger, che è stata portata in infermeria dopo una ferita alla mano, anche Nicolas Vaporidis è stato costretto a lasciare la spiaggia per degli accertamenti medici. L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del reality show: "Nicolas Vaporidis abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico".

Nel video in questione si vede Nicolas, visibilmente provato, che percorre la spiaggia per salire sulla barca che lo avrebbe portato in infermeria. Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro lo hanno aiutato e salutato augurandosi di rivederlo prestissimo.

Ricordiamo che, con l'eliminazione dal gioco di Gennaro Auletto, i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Nicolas Vaporidis, che è stato proclamato primo finalista de L'Isola, Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Pamela Petrarolo.

