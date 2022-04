Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria a confronto, il gesto dell'attore che tutti aspettavano

Gossip TV

Nicolas Vaporidis si scusa in diretta a L'Isola dei Famosi con l'opinionista Vladimir Luxuria.

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è arrivato finalmente il confronto tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. L'attore ha chiesto scusa in diretta all'opinionista per averle rivolto alcune affermazioni davvero poco carine e rivelato di essere un alleato della comunità LGBT.

Le scuse in diretta a L'Isola dei Famosi di Nicolad Vaporidis a Vladimir Luxuria

Ieri, lunedì 4 aprile 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi ricca di colpi di scena. Dopo il bacio tra Estefania e Roger, i telespettatori hanno assistito al confronto tra Vladimir e il naufrago Nicolas, che ha deciso di chiedere scusa in diretta per essersi rivolto all'opinionista del reality usando il maschile:

Ilary mi concedi un momento? Vorrei dire una cosa a Vlady se posso. Per quello che è successo l’altra volta. Io mi vorrei tanto scusare. Perché poi presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male quello che succede. Io mi scuso se ti ho mancato di rispetto e non era assolutamente mia intenzione. Vlady io ti chiedo davvero scusa. Anzi, credo che tu sia una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e la comunità LGBT. Spero di non averti offeso dicendoti caro. Quindi ti chiedo ancora scusa. Non era mia intenzione, anzi, io sono uno dei più forti sostenitori di questo e della libertà e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro. Se ti ho offeso mi scuso ancora una volta.

Parole che hanno sorpreso e colpito molto l'opinionista della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo aver ascoltato il discorso di Vaporidis, infatti, Luxuria ha deciso di accettare le scuse del naufrago rivelando:

Io ho letto molte tue interviste di quanto hai recitato nel film Outing. Erano parole sul tema dell’omosessualità. So quanto sei stato vicino alla causa credimi. Hai detto una cosa che mi ha offesa ed ha offeso anche tante altre persone. Sei molto suscettibile, questo sì, ma io accetto volentieri le tue scuse. Si chiude un capitolo, se ne apre sicuramente un altro bellissimo.

