Isola dei Famosi nella bufera: pubblico in protesta, si parla di gara falsata!

Il prolungamento della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha indirettamente causato una gara falsata? Il pubblico dice di sì.

I fan della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono in protesta dopo l’ultimo infortunio registrato tra i naufraghi. Secondo i telespettatori, infatti, il prolungamento di un reality show così duro a livello fisico sta avvantaggiando i nuovi arrivati, penalizzando coloro che tutti vorrebbero realmente vedere in Finale.

Isola dei Famosi, fan in rivolta: cosa succede?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta finire a fine maggio come da copione, invece Mediaset ha deciso di premiare gli ascolti stellari in prima serata, prolungando la stagione fino a fine giungo. Un mese in più sembra poca cosa ma no lo è per i naufraghi, ridotti allo stremo in Honduras, affamati e con il corpo martoriato dalle privazioni e dalle intemperie. E, a riprova di quando il fisico dei concorrente sia ormai compromesso, gli infortuni sembrano essere all’ordine del giorno come l’ultimo di Nicolas Vaporidis finito in infermeria.

La notizia che il primo finalista de L’Isola potrebbe non raggiungere mai la Finale che si è guadagnato e per la quale è stato scelto ha fatto infuriare i fan. Sui social si mette in discussione la validità del prolungamento che, nel caso di un reality show come questo, mette in svantaggio chi è da più tempo in gioco e ha dunque meno forze, facendo andare avanti gli ultimi arrivati che, tuttavia, per i telespettatori non meritano la Finale tanto quanto chi ha combattuto sin dal principio. Insomma, il paradosso del prolungamento è premiare coloro che non hanno trascorso più di qualche giorno in Honduras, almeno stando alle lamentale sempre più feroci dei fan.

Vero è che Ilary Blasi ha dato a tutti la possibilità di ritirarsi quando lo hanno ritenuto necessario, potendo tranquillamente anche non accettare il prolungamento, forse più adatto ad un reality come il Grande Fratello Vip che a L’Isola. Nella casa di Cinecittà, infatti, si rischia la paranoia e l’ansia ma in Honduras si rischia il collasso vero e proprio. Tra i pochi naufraghi che sembrano essere totalmente immuni alla precaria situazione c’è Edoardo Tavassi, che continua ad essere di buon umore e a far sorridere colleghi e pubblico a casa.

