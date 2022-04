Isola dei Famosi, naufraghi violenti con Carmen Di Pietro? Cecilia Rodriguez giustifica

Gossip TV

La sorella di Belen lancia frecciatine a Carmen Di Pietro, naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Non è la prima volta che Carmen Di Pietro ha qualche difficoltà ad inserirsi in un gruppo durante un reality show, ma questa volta a L’Isola dei Famosi si sta consumando un vero e proprio massacro nei confronti della showgirl. Che piaccia o meno, Carmen è tra le concorrenti su cui tutti punterebbero per creare dinamiche sempre nuove e accattivanti, ma i naufraghi non sono del medesimo parare e non fanno altro che attaccarla da mattina a sera, suscitando lo sdegno di molti fan che trovano al limite del violento questo atteggiamento del gruppo. Cecilia Rodriguez, al contrario, crede che sia Carmen a scatenare le reazione sempre più esasperate dei suoi colleghi, che non può far altro che giustificare.

Isola dei Famosi: tutti contro Carmen, anche la Rodriguez

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni hanno accettato di mettersi alla prova nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma non si sarebbero mai aspettati di scatenare un tale pandemonio tra gli altri naufraghi finendo con l’essere sistematicamente esclusi o accusati di qualcosa. Certamente, il carattere di Carmen non è dei più facili da gestire e il rapporto madre-figlio ha rischiato di compromettere diverse situazioni per il gruppo, che si è letteralmente ribellato alla showgirl, nominando Jeremias Rodriguez portavoce dei naufraghi, stanchi di dover sopportare la Di Pietro.

Lei, nel frattempo, è finita ben tre volte al televoto salvandosi sempre, perché i concorrenti possono mal sopportarla ma al pubblico Carmen piace, dal momento che gli spettatori sono consapevoli che sarà lei una dei motori trainanti di questa stagione del reality show di Canale5. Nel frattempo, le rimostranze dei naufraghi diventano sempre più feroci e violente, come quella di Jeremias totalmente fuori controllo, che ha fatto infuriare non poco il pubblico. Mentre il popolo del web condanna questo schieramento a blocco contro la naufraga, Cecilia Rodriguez, protagonista di una rivelazione shock con Belen. ha deciso di intervenire sui social, spezzando una lancia a favore del fratello e dichiarando di non sopportare più Carmen, che conosce molto bene dopo aver diviso con lei la casa del Grande Fratello Vip.

“Non ti sopporta più nessuno basta. Complimenti a tutti i naufraghi… Una pazienza! Come si fa a sopportar Carmen? Io l’ho fatto il GF Vip con lei ragazzi”.

