Gossip TV

Grandi malumori tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro se la prendono con la produzione del reality e con Lory Del Santo che non ha seguito seguito le direttive del gruppo.

Grandi malumori tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro si sono scagliati contro la produzione del reality e con Lory Del Santo che non ha seguito seguito le direttive del gruppo.

Ma cosa è successo esattamente? A svelarlo, a poche ore dalla diretta della ventunesima puntata dell'Isola, il daytime di oggi.

Isola dei Famosi, naufraghi in rivolta contro Lory Del Santo e la produzione

Nel corso dell'ultimo appuntamento con l'adventure game di Canale 5, Edoardo Tavassi si è sacrificato per il gruppo e per poter gustarsi una bella ricompensa di cibo da dividere anche con i suoi compagni, ha scelto di rasarsi a zero. Rientrati su Playa Rinovada, i naufraghi hanno trovato le loro pietanze che non hanno affatto soddisfatto le aspettative.

"La lasagna era molto buona, però sono un po’ deluso dalla quantità - ha fatto notare il fratello di Guendalina Mi sono tagliato i capelli a zero, con un ciuffo che sembra un’ascella in testa. Mi aspettavo almeno una bella porzioncina."

A peggiorare la situazione e il malcontento generale, la seconda ricompensa: tredici piccoli toast poco conditi. Edoardo ha quindi rincarato la dose:

"Questo non è un club sandwich. Io mi sono rasato i capelli per un club sandwich, quindi io voglio un club sandwich. Questo non lo è."

I naufraghi, per protesta, stavano decidendo di rispedire il cibo al mittente ma Lory Del Santo, agguantando un panino, ha stravolto i piani. A nulla sono servite le scuse della showgirl difesa anche da Maccarini, Edoardo, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis che poco digerisce ormai il comportamento della Del Santo, hanno inveito contro di lei.

L'attore romano ha dichiarato:

"Se lo mangiasse, se li mangiasse tutti lei. Noi come gruppo non li mangiamo. C’ha ragione Edoardo. Meglio un giorno di digiuno che essere complici di una presa per il cu** e accettarla stando in silenzi. Quindi, a parte Lory che se l’è mangiato, noi stiamo tutti quanti buoni a digiuno oggi."

A fargli eco, ancora Tavassi e Carmen di Pietro:

"Io da Lory Del Santo non me lo sarei mai aspettato questo.Io sono rimasta molto male perché tu sai la fame che ho, stavo mangiando quei panini con gli occhi. Noi stavamo prendendo una decisione."

Dinanzi alle ripetute giustificazione di Lory, Nicolas è poi sbottato:

"Mamma mia, quante cazza**, mamma mia. Non ce la faccio ad ascoltare tutte ste stronza**, vado di là."

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi