Isola dei Famosi, Mercedesz Henger: "Voglio tornare là per riscattarmi"

Il duro sfogo di Mercedesz Henger a L'Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger ha perso al televoto contro Nicolas Vaporidis e ora si trova su Playa Sgamadissima insieme a Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto. L'eliminazione parziale dal gioco non è andata per niente giù alla giovane naufraga, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un duro sfogo con i suoi compagni di avventura.

Lo sfogo di Mercedesz Henger

Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi è andato in onda lo sfogo di Mercedesz Henger. La giovane naufraga, eliminata dalla Palapa da Nicolas Vaporidis, ha confessato a Fabrizia Santarelli di volersi riscattare e tornare al più presto a Playa Reunida per chiarire alcune cose con i concorrenti ancora in gioco:

Sono venuta qui dicendo che non m’interessava…Sinceramente stando qui ho realizzato che voglio tornare di là…Voglio riscattarmi…So fare tante cose. [...] Sembra quasi come sia scappata da una situazione…Credo di non essere riuscita a fare passare il mio messaggio…Voglio tornare là per riscattarmi nel bene o nel male. Il vero gioco sta di là.

Dopo aver ascoltato lo sfogo della giovane Henger, la Santarelli le ha consigliato di viversi questa avventura a L'Isola dei Famosi con spensieratezza: "Il confronto è giustissimo però voglio dirti che tu non devi farti determinare da persone che ti conoscono da due settimane…Giusto avere i confronti…". Ricordiamo che, nel corso dell'ultima puntata, ben quattro naufraghi hanno abbandonato il programma. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind.

