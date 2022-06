Isola dei Famosi, Mercedesz Henger rivede la madre Eva dopo l’incidente (VIDEO)

Gossip TV

Eva Henger sorprende la figlia Mercedesz durante la Finale de L’Isola dei Famosi.

Per Mercedesz Henger la Finale de L’Isola dei Famosi ha rappresentato un momento importante, grazie all’intervento a distanza della madre Eva, che ha deciso di chiarire una volta per tutte il loro rapporto. La naufraga è stata felicissima di ascoltare le scuse della madre, ma ha reagito in modo decisamente bizzarro, dando adito alle malelingue che l’hanno designata come una persona poco sincera.

Isola dei Famosi, Mercedesz fa pace con la madre Eva ma nessuno le crede!

Nonostante sia entrata a corsa già aperta, Mercedesz Henger si è ritagliata un ruolo di rilievo nelle dinamiche della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La naufraga è sbarcata in Honduras pronta a conquistare Edoardo Tavassi, e ce l’avrebbe anche fatta se il resto dei colleghi non fosse intervenuto per mettere in guardia il naufrago, reputando Mercedesz tutt’altro che sincera. Tra un’accusa e l’altra, Henger ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per essere riammessa nel gruppo di naufraghi che, fino all’ultimo momento, hanno fatto di tutto per cercare di stanare le sue bugie, ammettendo di non potersi fidare di lei.

Mentre Ilary Blasi è scioccata dal commento assurdo di Lory Del Santo, Mercedesz viene convocata dalla presentatrice per ascoltare la lettera che le ha invitato la madre Eva, con la quale c’è un rapporto decisamente burrascoso, che ha portato all’allontanamento estremo negli ultimi due anni. Mercedesz ha confidato che, grazie a L’Isola e dopo l’incidente terribile nel quale è stata coinvolta Eva, ha capito che non è sano non parlare con la madre per anni e si è detta pronta a riallacciare i rapporti. A sorpresa, Eva si è mostrata in collegamento video con l’Honduras e ha ammesso:

“Ti chiedo scusa, siamo cocciute tutte e due, mi dispiace tantissimo che non ci siamo viste per così tanto tempo soprattutto per colpa mia, avrei dovuto avvicinarmi a te, spero che riusciremo a superare quelle cose brutte”.

momento ricongiungimento eva hanger e mercedes in televisione dopo due anni di silenzio #isola pic.twitter.com/LeYESopwWU — mars (@mrcprovacitu) June 27, 2022

Il gesto di Eva ha fatto tanto piacere a Vladimir Luxuria, che si è complimentata con lei per aver fatto un passo importante nei confronti della figlia, mentre Mercedesz ha reagito in modo inaspettato. La naufraga si è mostrata frastornata, ammettendo che la madre non le ha mai chiesto scusa prima in vita sua, e dichiarando di essere pronta a ricominciare, ma la sua espressione sembrava tradire tutt’altro, tanto che il popolo di Twitter si è sbizzarrito, accusando Mercedesz di essere stata falsa anche in questa occasione.

