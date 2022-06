Isola dei Famosi, chiude i battenti: la decisione

Stando a quando riferisce ThePipoltv, l'azienda Mediaset non avrebbe rinnovato una nuova edizione, decidendo di dire addio per sempre al noto adventure game nato su Rai2 e poi trasferitosi sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese.

Ecco cosa scrive il portale:

"Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’ Isola dei famosi targata Mediaset. – scrive ThePipoltv – Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti? Di certo c’è che l’unico reality, in onda su canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il Gf Vip."

Gli ascolti del reality show condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, sono stati piuttosto soddisfacenti con ben due appuntamenti settimanali quindi, il motivo dell'addio, non sarebbe chiaro. Per ciò che concerne l'altro reality targato Mediaset del Gf Vip, la settima edizione è confermata e si lavora già al cast da diverse settimane. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini mentre, per ciò che concerne gli opinionisti, non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi che prenderanno il posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

