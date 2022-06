Gossip TV

Il ritorno su Instagram di Lory Del Santo, eliminata nel corso della ventiduesima puntata dell'Isola dei Famosi, non è passato inosservato.

Lory Del Santo è stata una delle grandi protagoniste della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Eliminata nel corso del ventiduesimo appuntamento del reality, il pubblico ha deciso di far dire addio all'Honduras alla showgirl ad un passo dalla finalissima. Rientrata in Italia, Lory si tornata anche sui social e alcuni suoi gesti non sono passati inosservati.

Isola dei Famosi, mega gaffe di Lory Del Santo: torna sui social e si elogia da sola nei commenti

La showgirl ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram accompagnato dal seguente messaggio

Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…

Dopo il post, la Del Santo ha pubblicato un serie di commenti con il suo stesso profilo. Una svista che ha creato subito il caos. Questi i messaggi pubblicati dalla stessa showgirl veronese:

"Ciao Lory, ti ho amato all'interno dell'Isola", "Per come sei stata trattata un miracolo essere rimasta due mesi e mezzo", "Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi", "Ho letto e seguito tante tue interviste. Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso fatto. Ti ammiro sei una persona veramente speciale!" ,

Ma ciò che ha fatto storcere di più il naso è stato riportare un commento poco carino nei confronti di Vladimir Luxuria. Lory, sempre dal suo account ha scritto:

Buongiorno e Bentornata a casa. La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace. Per una conduzione di basso livello. Per un “opinionista” non pervenuto come Nicola Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te. Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere, per renderti regina ovunque tu vada. Metti sù un progetto di lavoro interessante, intrattieni gli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale. Proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao!

Probabilmente i messaggi in questione sono stati solo copiati e incollati dall'ex naufraga ma hanno sollevato comunque un tale polverone che la Lory ha deciso di eliminare tutto.

