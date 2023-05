Isola dei Famosi, Marina La Rosa spara a zero sui naufragi: "Povero Cecchi Paone"

Gossip TV

L'ex storica gieffina (protagonista della prima edizione) ed ex naufraga della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Marina La Rosa, ha commentato l'attuale cast dell'adventure game di Canale 5. Su Twitter, Marina ha cinguettato contro alcuni naufraghi mostrando un certo disappunto per gli attuali protagonisti dell'Isola.

Marina La Rosa contro i naufraghi dell'Isola 2023

Dopo la polemica di Alessandro Cecchi Paone che si è detto fortemente contrarsi a separarsi come concorrente Simone Antolini tanto da comunicare a Ilary di voler lasciare il reality in caso fosse costretto a farlo, La Rosa ha postato un tweet decisamente velenoso contro il divulgatore scientifico:

"Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“.

Corsi e ricorsi.. che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste.

Ah gia.. d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé.

Povero Paone.#isoladeifamosi2023 — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

E non è finita qui. L'ex gieffina ha detto anche la sua su Nathaly, discussa naufraga dell'edizione, ora confinata sull'Isola di Sant'Elena..

“Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“.

L’ultimo tweet della serata Marina l’ha dedicato invece alla new entry della scorsa settimana, Gian Maria Sainato: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone“.

Marina, al suo secondo reality dopo il debutto con il Grande Fratello, ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019 classificandosi seconda nell' edizione vinta da Marco Maddaloni. La sua avventura è stata molto apprezzata da parte dei telespettatori. La Rosa ha dimostrato infatti grandi capacità oltre alla sua innata schiettezza che l'ha portata scontrarsi più volte sia con Soleil Sorge che con Riccardo Fogli.

"Non sono un personaggio che piace, ho un'ironia particolare e c'è sempre qualcuno che mi critica. All'Isola pensavo di andare via dopo tre settimane e mai avrei pensato di arrivare fino alla finale"

