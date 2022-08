Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis non ci sta: ''Mi ha mentito, pessima figura''

Gossip TV

Maria Laura de Vitis ancora con il dente avvelenato nei confronti di uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa da mesi ma Maria Laura De Vitis non ha ancora digerito il comportamento di Luca Daffré. La naufraga si è sfogata duramente, lanciando pesanti accuse all’ex collega che l’ha stregata in Honduras.

Isola dei Famosi, Laura De Vitis furiosa proprio con lui

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi tornerà nel 2023 e sembra che per uno tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vapordis potrebbe esserci una novità in arrivo. Nel frattempo, i naufraghi di questa edizione pensano a tutto quello che hanno vissuto in Honduras, nell’edizione più lunga di sempre e molto dura, a livello fisico ed emotivo. Maria Laura De Vitis, ad esempio, ripensa ancora con astio e dispiacere alla delusione ricevuta da Luca Daffré, con il quale sembrava dovesse nascere qualcosa di bello dopo L’Isola, e che invece ha ammesso pubblicamente di non aver alcuna intenzione di frequentare la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show.

“È un grande stratega e mi ha mentito, Si è avvicinato a me solo perché ha capito che ero un personaggio forte - ha spiegato la naufraga a Novella 2000 - Una volta finito il reality è sparito nel nulla! Ha fatto una pessima figura, ma, come si dice: quel che semini, raccogli e un giorno lo capirà”.

Un duro affondo quello di Maria Laura che, tuttavia, non sembra aver fatto scomporre Luca. Il naufrago ha trascorso un po’ di tempo a Forte dei Marmi per rilassarsi, prima di tornare a Milano per lavoro. Nel frattempo, Maria Laura ha lanciato accuse anche a Lory Del Santo, ammettendo di essere rimasta spiazzata dal suo comportamento ambiguo, che l'ha messa in difficoltà anche con gli altri naufraghi.

