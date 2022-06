Isola dei Famosi: Lucas Peracchi, commenta sarcastico l'attuale forma fisica dell'ex fidanzata Mercedesz Henger

Luca Peracchi, 36enne emiliano noto per la sua partecipazione come tronista nel dating show di Uomini e Donne nel 2018, ha avuto una lunga relazione con la figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, attuale naufraga della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

A dare l'annuncio della fine della storia d'amore tra il personal trainer e la 30enne ungherese è stato proprio Lucas un anno fa che su Instagram ha parlato di "divergenze caratteriali". La relazione tra loro è stata piuttosto travagliata e spesso è intervenuta anche Eva Henger che poco digeriva l'ex tronista accusandolo anche di essere aggressivo e violento con la figlia. Accuse che Peracchi ha sempre smentito, affermando di recente che tali infamie gli hanno rovinato la vita.

"La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili.", ha dichiarato Lucas a Biccy.