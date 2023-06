Isola dei Famosi, Luca Vetrone furioso: "Helena è furba, mi ha offeso pesantemente quando non era ripresa"

Gossip TV

Luca Vetrone sbotta contro Helena Prestes a L'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo.

Stasera, venerdì 16 giugno 2023, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intanto, in Honduras Luca Vetrone si è scagliato contro Helena Prestes accusandola di averlo insultato pesantemente.

Luca Vetrone offeso da Helena Prestes: la confessione del naufrago

Non c'è pace per Helena Prestes a L'Isola dei Famosi. Dopo Gian Maria Sainato e Andrea Lo Cicero, anche Luca Vetrone ha attaccato duramente la giovane naufraga. Il motivo? Secondo il modello, Helena lo avrebbe insultato pesantemente a tal punto da non voler ripetere le offese davanti alle telecamere:

Ieri notte mi ha offeso pesantemente, ha usato termini forti. E da furba l’ha fatto quando non era ripresa. Helena vieni qui. Volevi dirlo davanti alle telecamere? Parla, dillo adesso se hai il coraggio. Mi hai offeso pesantemente, ma per come ti reputo io, questi sono complimenti. Ormai è dalla seconda settimana che ti ho inquadrata e sono coerente. La prima impressione che mi hai dato è rimasta quella e non esiste altro...Ti sei scordata quello che mi hai detto? Hai la memoria corta a questo punto. Hai paura delle telecamere? Perché sei finta e anche una lecchina con Andrea. Poi alle spalle dici che hai perso la prova per colpa sua e adesso lo dico e tutti...

Come riporta Biccy, Luca ha poi continuato il suo sfogo contro Helena rivolgendosi ai suoi compagni di avventura:

Ragazzi io le ho detto di ripetere tutto davanti alle telecamere. Lei ha detto di sì con un atteggiamento di sfida e poi ha detto ‘no non ho voglia di ripetere davanti alle telecamere’. Questo mi fa capire quanto sia finta, falsa e costruita. Hai iniziato a insultarmi pesante perché ti ho chiesto gentilmente di non buttarmi la sabbia.

