Isola dei Famosi, Luca Daffré pronto a partecipare al Grande Fratello Vip? Parla l'ex naufrago

Luca Daffrè verso il Grande Fratello Vip dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi: "Mi piacerebbe molto".

Reduce dall'esperienza a L'Isola dei Famosi, Luca Daffrè ha rilasciato un'intervista a Superguidatv. Il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne ha colto l'occasione per dire la sua sul rapporto con alcuni naufraghi e parlare di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Luca Daffrè: da L'Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip?

Anche se è arrivato a metà percorso, Luca Daffrè è riuscito a conquistare tutti e a guadagnarsi l’affetto del pubblico, che l'ha premiato mandandolo in finalissima con Nicolas Vaporidis. Intervistato da Superguidatv, l'ex naufrago ha parlato della sua esperienza e colto l'occasione per dire la sua anche su alcuni concorrenti come Carmen Di Pietro e Lory Del Santo:

Carmen è una forza della Natura. Sull’isola ci sono tanti momenti di difficoltà e devi tirare fuori la risata e l’ironia. Edo ha basato il suo percorso su questo e ci ha dato molta forza. Non credo che Carmen sia veramente interessata a me, mi vuole bene si, ma non sotto l’aspetto che molti hanno potuto pensare. Maria Laura invece ti dico si, ci aveva messo il pensiero, anche se devo dirti che ha rispettato la mia volontà di non avere una storia all’interno del programma. Su di lei non mi rimangio nulla.

Appeno entro all’isola, Lory cerca di comprarmi con i complimenti e con il cibo per farmi passare dalla sua parte. Lei cercava una persona che potesse diventare leader al posto di Roger e cercava di conquistarmi per poi non nominarla. Un giorno Nicolas condivide con lei una ricompensa. Successivamente è Lory che deve scegliere chi può mangiare e chi no, e lei decide che Nicolas non doveva mangiare perchè non aveva fatto un passo verso di lei. Io le faccio notare che Nicolas aveva fatto un passo di avvicinamento verso di lei. Lei mi ringrazia, dice che l’avevo fatta ragionare. Il giorno dopo si rimangia tutto quello che mi aveva detto e rigirò la frittata. Diceva una cosa e poi faceva il contrario. ha iniziato a venirmi contro da quando la nominai in quanto leader. Quando Lory è andata via la vita sull’isola è stata molto diversa, eravamo tutti più sereni.

E su una possibile partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, Luca sembra avere le idee molto chiare:

Il GFVip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto. Io poi devo molto a Maria dDe Filippi per la possibilità che mi ha dato.

