Isola dei Famosi, Lory Del Santo sul rapporto con Marco Cucolo: "Ho deciso che ero io quella che voleva..."

Lory Del Santo racconta cosa è successo con Marco Cucolo dopo L'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Il Corriere della Sera, l'ex naufraga ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e raccontato cosa è successo con Marco Cucolo dopo l'esperienza in Honduras.

La confessione di Lory Del Santo

Come dimostrato a L'Isola dei Famosi, dove ha partecipato in coppia con il suo fidanzato Marco Cucolo, Lory Del Santo è una donna molto forte e determinata. Intervistata da Il Corriere della Sera, la showgirl ha fatto un bilancio dei suoi ex e svelato i motivi per cui ha scelto di non volersi mai sposare:

Ho conosciuto il miliardario Adnan Khashoggi a Parigi in discoteca, uno sconosciuto mi fa: vieni a Saint Tropez che ti presento un amico? Non ci ero mai stata, vado, ma mi pago il biglietto. Ho pensato: se paga lui, poi, chi sa. Arrivo su questo yacht enorme, il Nabila: mai visto una cosa del genere. Il giorno dopo, la barca era sul Corriere, presentata come la più grande del mondo. Al che, ci sono rimasta. Era un giocoliere, divertente, non alto, rotondetto. Comunque, stemmo insieme sei mesi, mi aveva messo sotto il suo ombrello, ma dovevo stare attenta a non uscirne. Invece, mi feci fotografare dal marinaio sul Nabila e uscii su tutti i giornali del mondo. Pensai: quando mi capiterà un’occasione così? Avevo già il senso della pubblicità.

Ho frequentato anche Gianni Agnelli per due anni, voleva che fossi sempre lì: a Parigi, a Torino, in barca… Mi voleva alle sue cene per soli uomini, con lui, Jas Gawronski, Mario d’Urso… Credo che tanti uomini mi hanno voluta perché sono di compagnia, rispettosa, non pretendo nulla. Non sono mai stata con qualcuno per un ritorno economico, ho amato l’unicità, l’intelligenza, l’eclettismo. Se c’è un uomo irraggiungibile, mi piace dire: l’ho conosciuto. Con Eric Clapton siamo stati insieme cinque anni. Donald Trump? Ho perso l’occasione. Era molto divertente. Io, nella vita, mi sono divertita. Con Trump, con George Harrison, con Dodi Al Fayed.

Lory è tornata a parlare anche della sua relazione con Marco Cucolo, messa a dura prova proprio durante l'esperienza a L'Isola dei Famosi:

Io per tutta la vita ho seguito gli uomini, erano loro quelli con un lavoro imprescindibile e io andavo dove loro andavano. A un certo punto, ho deciso che ero io quella che voleva essere seguita. Marco non sa che fare di sé, lo so, ma va bene così. Di recente, dopo l’Isola dei famosi, abbiamo fatto un ceck up del rapporto, gli ho detto: non sia mai che devo sentire la frase “per causa tua non ho fatto carriera”, tu puoi fare quello che vuoi. E lui: ma io sono felice così.

