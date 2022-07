Gossip TV

Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis: "Ho voglia di iniziare una storia con Luca Daffrè"

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi confessa il suo interesse per il suo ex compagna d'avventura: il bel modello trentino ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè.