Isola dei Famosi, Lory Del Santo: "Si sono coalizzati contro di me per mandarmi via. Marco Cucolo? Non lo perdono"

Gossip TV

L'ex naufraga Lory Del Santo senza freni dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo 27 giugno 2022 su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse di quest'ultima edizione c'è sicuramente Lory Del Santo che, intervistata da Superguidatv, ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e cercato di difendersi dalle dure critiche e accuse ricevute negli ultimi giorni.

Lory Del Santo vuota il sacco dopo L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dalla sua eliminazione, Lory Del Santo ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio del suo intenso percorso a L'Isola dei Famosi. L'ex naufraga ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata ai suoi ex compagni di gioco e ai due opinionisti del reality show condotto da Ilary Blasi:

Ho capito che sarebbe stata un’isola contro di me. Non è arrivata una sorpresa per me, tantomeno una frase positiva nei miei riguardi. L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire. Sono uscita dopo che avevano mandato in onda un video di cinque minuti dove mi insultavano e non mi hanno dato la possibilità di replicare a Nicolas ed Edoardo. Questo non l’ho trovato giusto. Loro due hanno provato in tutti i modi a farmi arrabbiare, volevano una mia reazione. Non riuscivano a mandarmi fuori e quindi si sono coalizzati tra di loro contro di me per mandarmi via. Edoardo ad esempio ha fatto una proposta a Gennaro di schierarsi con loro, voleva in un certo senso comprarselo e lui ci ha pensato per giorni.

Anche i due opinionisti non hanno avuto parole carine nei miei confronti, Vladimir ad esempio mi accusò di essere contenta perchè Nicolas era in infermeria, cosa che non è vera. Non ho mai detto di essere contenta che un concorrente stia male. In quel momento sia Ilary che Nicola non hanno detto nulla, non hanno detto che non era vero quello che sosteneva Vladimir. La Ventura si sarebbe comportata in maniera differente.

Leggi anche Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta a L'Isola dei Famosi

Lory ha poi continuato parlando di Marco Cucolo. La showgirl non ha per niente apprezzato il comportamento assunto dal suo compagno in Honduras accusandolo di non averla difesa dalle accuse ricevute dagli altri naufraghi:

Lui ha deciso di fare il suo percorso. Gli ho solo detto di essere se stesso. Lui è molto timido, l’ho incoraggiato molto in questo. Avere sull’isola una persona su cui contare è importante. Poi lui ha capito i meccanismi del gioco e si è schierato, non dico contro di me ovvio, lui dava un colpo al cerchio e uno alla botte. Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò. Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia. Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te. Non voglio condividere la mia vita con una persona che non mi comprende. Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata e non l’ho salutato.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.