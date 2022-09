Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo tornano insieme: lui fa una promessa shock

Gossip TV

Lory Del Santo perdona Marco Cucolo dopo la fine de L’Isola dei Famosi, ecco cosa è successo.

Dopo aver trascorso insieme tanti e lunghi giorni difficili nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha deciso di lasciare il giovane fidanzato Marco Cucolo, accusandolo di non aver dimostrato carattere. Ad oggi, tuttavia, la coppia ha fatto pace e sembra sia pronta a ricominciare da zero.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati insieme

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste più discusse della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La naufraga è stata accusata più volte di fare strategia, rendendo complice anche il giovane fidanzato Marco Cucolo che, a differenza sua, era molto apprezzato dal resto del gruppo in Honduras. Conclusa l’esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi, la crisi tra Lory e Marco si è fatta incolmabile e l’attrice ha deciso di lasciare la sua dolce metà, rimproverandogli di non aver avuto abbastanza carattere nel difenderla e nel difendere la loro storia d’amore, più volte messa alla gogna.

Mentre l’ex isolana Carmen Di Pietro fa un appello a Maria De Filippi, Lory e Marco hanno raccontato a Nuovo Tv di aver recuperato il rapporto. Del Santo ha ammesso di aver apprezzato la ritrovata fiducia di Marco in sé stesso, mentre quest’ultimo ha dichiarato di dover ringraziare la sua compagna e L’Isola dei Famosi per averlo fatto tornare alla realtà, abbandonando il mondo delle nuvole in cui spesso si rifuggiva.

“Non voglio più tornare alla persona pigra e inutile di prima”.

La confessione di Marco è decisamente forte, e ha messo nuovamente in luce il carattere remissivo nel naufrago oltre che far intendere la scarsa considerazione che ha di sé stesso. Questo, almeno, il parare del web che proprio non ha apprezzato questa constatazione dell’ex naufrago. Questa volta Lory e Marco avranno gettato le giuste basi per rimanere insieme per sempre o una nuova crisi li attende?

